Elorza (PSOE) cree que Iglesias "se excede en el tono" con las diferencias en el Gobierno y pide cuidar la coalición

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, ha señalado este miércoles que cree que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "excede el tono" con las diferencias en el seno del Gobierno y ha pedido a los dos partidos que forman el Ejecutivo que cuiden la coalición.

En declaraciones al programa 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogidas por Europa Press, el diputado ha asegurado que ve "con lógica preocupación" las diferencias entre los ministros y ha señalado que Iglesias "a veces se excede en el tono" en una "serie de temas que son conocidos" para distinguirse del PSOE.

Esto lo ha achacado, según Elorza, a "los problemas internos" que tiene Unidas Podemos "en Galicia, Madrid y Andalucía". Así, ha pedido "hacer el máximo esfuerzo" para que "las diferencias no vayan a más", además de insistir en que hay que dejar "cierto protagonismo en los medios" para que el diálogo entre las formaciones "vuelva a su cauce y se lleguen a acuerdos".

En este sentido, el exalcalde de San Sebastián ha dicho que no entiende el debate sobre la subida del SMI "porque no ha existido". "Se va a subir", ha recordado, para después apuntar que "no debería trascender públicamente cuando se está de acuerdo en que el SMI se tiene que subir".

No obstante, Elorza ha asegurado puede que "no toda la culpa" sea de Unidas Pedimos y ha reivindicado ese "plus de comunicación" con los socios de gobierno para ir haciéndoles "cómplices" en determinados proyectos y operaciones.

"Todas las partes tienen que cuidar la relación y empatía", ha sostenido el diputado, que también ha reclamado centrarse en que "España supere la situación" de pandemia y en otros asuntos que preocupan a los jóvenes, como el empleo.