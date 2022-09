Elorza (PSOE) se postula como candidato a la alcaldía de San Sebastián por la pasividad y autocomplacencia actual

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza considera que San Sebastián requiere una alcaldía "con liderazgo y más capacidad de iniciativa" y explica que aspira a volver a ser alcalde por la preocupación que produce "una peligrosa mezcla de autocomplacencia, pasividad e indecisión en la que flota Donostia y que impiden avanzar para afrontar sus retos".

En un artículo publicado en su blog personal, Elorza, que fue alcalde donostiarra durante 20 años, "en los tiempos más duros del terrorismo", explica los motivos por los que quiere ser candidato de los socialistas a la alcaldía de San Sebastián.

Según asegura, la "razón sincera" que le lleva a presentarse a las primarias para alcalde de San Sebastián, es la preocupación que le produce "una peligrosa mezcla de autocomplacencia, pasividad e indecisión en la que flota Donostia y que impiden avanzar para afrontar sus retos".

"Vivimos en una ciudad de calidad que podría 'morir de éxito turístico', aunque esa polémica tapa otras preocupaciones de la población", advierte, para apuntar que "cuando ese gran motor económico no se gestiona y regula adecuadamente, sus externalidades negativas agravan algunos de nuestros problemas".

Elorza indica que "el elevado precio de la vivienda, los efectos de la ola del turismo con la multiplicación de pisos turísticos y nuevos hoteles así como la demanda externa de vivienda por personas con recursos, son situaciones que no se supieron prever tras el final del terrorismo de ETA en 2011".

En ese sentido, afirma que le preocupa "la paralización de actuaciones estratégicas, me preocupa la baja oferta de vivienda pública accesible para jóvenes y familias, la ausencia de liderazgo y capacidad para consensuar operaciones urbanísticas sostenibles y económicas de valor añadido, los cambios improvisados y torpes en la movilidad o el retroceso como ciudad de vanguardia cultural tras el fracaso en la gestión de la capitalidad europea de la cultura".

Elorza considera que San Sebastián requiere una alcaldía "con liderazgo y más capacidad de iniciativa", así como "reforzar un modelo de ciudad en el que prime la defensa de lo colectivo". "Donostia ha de recuperar la ilusión y contar con proyectos que apasionen e impliquen a la ciudadanía -joven y mayor-, refuercen la cohesión social en los barrios y fomenten los valores cívicos", afirma.

El diputado socialista advierte de que "las grandes decisiones no pueden estar condicionadas por intereses económicos particulares, por actitudes partidistas o por la posición de vecinos que se desentiendan de los intereses colectivos".

A su entender, es "urgente liderar un amplio consenso cívico y político sobre las prioridades de la gobernanza municipal y gestionar con sensibilidad el patrimonio, el respeto a la diversidad y la protección del paisaje". Y, según añade, "debe ser un objetivo convertirnos en ciudad de referencia en la lucha contra el cambio climático en un planeta en crisis".

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Elorza subraya que el Gobierno local "no solo ha de garantizar la calidad de los servicios públicos propios, sino implicarse en los que gestionan otras administraciones". "Desde Osakidetza hasta la atención a la dependencia, las residencias para mayores, el transporte, la seguridad o la oferta educativa. El progreso de una ciudad se mide por la atención a las personas, que son la identidad y el mayor valor de Donosti. Se trata de luchar por su bienestar", remarca.

Estas razones, asegura, le llevan a dar el paso en septiembre para intentar ser el candidato socialista a la alcaldía. Para lograrlo, precisa, ha de estar propuesto por el partido, lo que le obligará a recoger avales de apoyo de la militancia socialista donostiarra. "Solo los avales me permitirían pasar a la segunda fase para desarrollar unas Primarias democráticas ejemplares. No vengo a tensionar nada, me presento con intención de ser útil a mi ciudad y contribuir al debate de ideas sobre la ciudad en el PSE", aclara.

Por último, indica que si consigue superar con éxito el proceso de Primarias, trabajara a partir de "una decisión ética: renunciar al cargo de diputado en el Congreso por Gipuzkoa para preparar durante ocho meses, con humildad y transparencia, un programa y una precampaña abiertas a la participación ciudadana".