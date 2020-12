Elorza (PSOE) propone que se revisen los sistemas de ascensos en las Fuerzas Armadas y los materiales de formación

Cree que es una "decisión inteligente" la denuncia de Robles en Fiscalía y da la "bienvenida" a la declaración de Villarroya

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha propuesto que se revisen los sistemas de ascensos y los materiales de formación de las academias militares porque, a su juicio, "se están produciendo una serie de fenómenos graves, aunque sea por parte de militares que están ya en la reserva", detrás de los que considera que está "la extrema derecha" de Vox.

El dirigente socialista se ha referido, entre otras cosas, al chat de ex altos militares en el que un general retirado afirmaba que "no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de españoles hijos de puta", y que fue objeto de disputa en el Congreso entre Elorza y la portavoz de Vox, Macarena Olona.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado del PSOE ha dicho que "bienvenida sea" la declaración del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del Aire Miguel Ángel Villarroya, en la que ha advertido de que las opiniones de los militares retirados que han escrito cartas al Rey criticando al Gobierno y han hablado de fusilar a millones de españoles en chats internos no representan a las Fuerzas Armadas, y en la que expresa el compromiso de éstas con la Constitución.

Tras asegurar que "hacía falta un pronunciamiento de algún alto mando militar para intentar normalizar la situación", ha considerado que "habrá más cosas que hacer porque se están produciendo una serie de fenómenos graves, aunque sea por parte de militares que están ya en la reserva".

A su juicio, no es solo este chat, sino "distintos llamamientos y otras cosas". "Todo esto tiene la impronta de Vox. Me da la impresión de que, detrás de esos movimientos, está la extrema derecha, organizando este tipo de llamamientos y de búsqueda de confrontaciones y generación de odio", ha añadido.

El dirigente socialista cree que "no hay que confundir el chat, los llamamientos y las cartas al rey con el sentimiento general de las Fuerzas Armadas", y confía que en éstas sean "profesionales y absolutamente respetuosas con los valores de la Constitución en un Estado democrático de derecho".

En todo caso, ha planteado que se quizá se puedan "reestudiar o revisar los sistemas de ascensos y los materiales de formación de las academias militares". En su opinión, quedan "algunos" resquicios franquistas en el Ejército, aunque también ha señalado que los militares que escribieron en el chat eran "militares una promoción de los años 60 avanzados, retirados", que fueron "formados en el franquismo y siguen con sus ensoñaciones golpistas".

El vídeo del día Ayuso cree que el nacionalismo catalán “se está hundiendo”.

"No sé si para ellos es un juego o pretenden algo más. Sin duda, tienen también su círculo de influencia y luego están las tradiciones familiares", ha añadido.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA

Por ello, ha apostado por revisar esto "con atención porque no es ninguna tontería". En ese sentido, cree que es una "decisión inteligente y lógica" la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de denunciar ante la Fiscalía el chat de los exmilitares porque "es motivo de preocupación", más en "un momento político muy delicado, con el estado de alarma, con la situación de la pandemia, con la crisis económica, y con fenómenos que se han atemperado y suavizado, como lo de Cataluña".

El diputado del PSOE ha lamentado que ahora "vuelvan a emerger este tipo de cosas", y ha recordado que la propia Corona "está en una situación delicada". "Estos militares en retiro que están utilizando el uniforme y determinados favores, cosa que igual no debería de suceder, tratan de que confronte la Casa Real con el Gobierno 'social-comunista, vendido a ETA que quiere destruir y romper España'".

En su opinión, se trata de "la leyenda y el discurso de la derecha del PP y, sobre todo de Vox, escritos en la pluma de militares". Tras manifestar que "tal vez no convenga" al rey Felipe VI "meterse en este sarao para no dar relevancia a estos personajes ya retirados, que no son ni pueden ser representativos del conjunto de las Fuerzas Armadas, aunque hacen mucho ruido", ha recordado que Vox, sin embargo, "no ha guardado silencio", y que la propia Olona afirmó que eran de los suyos. "Más claro no se puede decir", ha subrayado.

Odón Elorza ha denunciado "las auténticas barbaridades sin límite" a las que recurre la formación de Santiago Abascal en el Cámara baja. "Intoxican, mienten, actúan con chulería, desvirtúan todos los hechos, y hacen de la situación política y económica una lectura catastrófica catastrofista demencial", ha criticado.

También ha criticado "el silencio" del PP ante el temor de perder electorado y ha considerado que en las elecciones catalanas, "lamentablemente, se va a dar el sorpasso de Vox sobre el PP y Ciudadanos". "Mientras tanto, rivalizarán con discursos extremistas de una derecha que no tiene ningún sentido de responsabilidad en un momento de emergencia como el que vivimos en este país", ha concluido.