Elsa Anka, feliz por el futuro nacimiento de su nieta

MADRID, 4 (CHANCE)

Lidia Torrent y Jaime Astrain están viviendo uno de sus mejores momentos personales como pareja con la futura llegada de su primera hija en común. Algo que anunciaron con toda la felicidad y que están llevando con discreción porque ya sabemos que a los dos tortolitos no les gusta acaparar el foco mediático con sus asuntos privados.

Hoy nos hemos encontrado con Elsa Anka en la boda de Vania Millán y Julián Bayón y nos ha asegurado que antes de casarse tiene que dar a luz su hija Lidia a su primera nieta: "primero me toca ser abuela, vamos a 'tempos', vamos a disfrutar de la pequeña que venga y después nosotros, pero tomaré nota sí".

La modelo nos ha confesado que le hace mucha ilusión que su nieta se vaya a llamar como ella: "sí, desde que eran jovencitos decían que si tuvieran una niña la llamarían Elsa, me hace mucha ilusión, lo ha cumplido". En cuanto a cómo está llevando el embarazo su hija, Elsa nos desvela que: "se encuentra muy bien, lleva un embarazo con alguna pequeña molestia que tiene controlada, pero currando. Yo con ella estuve hasta los siete meses, me alegro porque un embarazo así se agradece muchísimo".

Elsa ha acudido a esta ceremonia matrimonial con su pareja, Víctor Prat y se ha deshecho en elogios hablando de los dos tortolitos: "los adoro a los dos, me siento un poco... he vivido desde el inicio, yo era compañera de Julián y con Vania estuve en la isla. He vivido la historia desde el principio y hasta el final".