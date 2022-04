Elsa Anka, una futura abuela cañón, confiesa su ilusión porque su primera nieta se llame igual que ella

MADRID, 22 (CHANCE)

Parece mentira viéndola de cerca, pero Elsa Anka se convertirá en abuela primeriza en pocos meses. Su hija Lydia Torrent y Jaime Astrain esperan su primera hijo en común a para finales de verano y, emocionados, ya han anunciado que es una niña a la que llamarán como su famosa y espectacular abuela, que ahora por primera vez nos habla de esta noticia que, confiesa, llega en el mejor momento de su vida.

A diferencia de otras celebrities, que aseguran estar 'horrorizadas' con la palabra 'abuela', Elsa está encantadísima de que la llamen así porque, como sostiene, "es un título tan único que hay que disfrutarlo te pille la edad que te pille".

"Me lo comunicó Lydia personalmente y me quedé unos segundos parada porque piensas '¿perdona?, ¿o sea?', '¿que edad tengo que mi hija va ser madre?'. Son segundos" confiesa, reconociendo que no se esperaba para nada la noticia: "Me pilló por sorpresa".

"No te puedes imaginar, estoy encantada, feliz. Sobre todo porque veo que ellos están tan felices que no sé la felicidad es contagiosa" añade radiante, admitiendo que ya ha comprado algún regalito para su futura nieta porque, como afirma, "los abuelos tenemos que ser consentidores y voy a vivir la experiencia. Los que educan son los padres y los abuelos vamos a disfrutar. Así que ahora me toca".

Además, la pequeña se llamará Elsa, como ella; algo que, confiesa, "me hace mucha ilusión". "Estoy feliz, encantada y se me hace muy especial todo. La verdad es que no sé, es algo tan bestia de emoción que no puedo más que decirte que estoy saltando de alegría" asegura.

Deseando ejercer de abuela, la presentadora nos cuenta que Lydia está llevando el embarazo "muy bien" y apenas le pide consejos y recomendaciones: "Es una chica que se cuida, es una persona muy tranquila, muy amorosa y lo está llevando muy feliz". "Y Jaime es un chico estupendo, la verdad es que estoy encantada", añade.

Pero no es esta la única buena noticia que tiene que celebrar Elsa, ya que recientemente se comprometió con su pareja, Víctor Prat, aunque explica que todavía no tiene fecha de boda: "Ahora no, de momento hay que esperar. Ahora hay otro acontecimiento importante que hay que recibir tranquilamente". "Lo vamos a disfrutar muchísimo también, pero pasito a pasito, buena letra" concluye, confesando que su prometido es un hombre "maravilloso" y está "muy enamorada". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!