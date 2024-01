Elsa Anka lanza un mensaje para que se sigan contando con personas de su edad en televisión

MADRID, 21 (CHANCE)

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida junto a su nieta -la hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain-, Elsa Anka nos ha asegurado que echa en falta más proyectos profesionales... y ha aprovechado nuestras cámaras para lanzar un mensaje en contra del edadismo que sigue existiendo en su ámbito laboral.

"Una cosa es que tú aceptes el paso del tiempo, que hay generaciones que vienen por detrás, pero siempre digo que no podemos olvidarnos de las que todavía hemos estado" confesaba la modelo, dejando entrever que no se pueden olvidar de las más veteranas: "Tenemos que ver cómo hacemos esa combinación de nuevas generaciones y las que hoy en día tienen la edad que tengo yo".

Elsa nos reconocía que "aunque te hayas hecho mayor, tienes la energía y las ganas, creo que la capacidad" de sacar adelante cualquier proyecto, igual que le ha sucedido a ella cuando ha sustituido a su hija en 'First Dates': "La vuelta a televisión ya sabéis, para cubrir la baja maternal de mi hija, ha sido una experiencia brutal. Me he sentido cómoda, a gusto, como si nunca hubiera dejado la televisión".

En cuanto a qué ha significado para ella la televisión en su vida, nos confirmaba que "mucho, sobre todo en esos años en los que estuve presente en televisión todos los años, en muchos programas de televisión y además en todas las que puedo decir que ha trabajado".

Por último, la modelo nos comentaba que "esa vida que, además, ha heredado Lidia porque ella ha visto muchos platós, muchas horas de grabación, momentos que ha vivido cuando era pequeña y aunque a veces digan, está recomendada" y advertía que "Hay una tercera que es muy artista, mi nieta ojo que promete bastante, no sabéis la expresividad que tiene en esa cara, esos gestos que digo es un alma vieja, es la reencarnación de alguien".