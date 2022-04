Elsa Pataky, a corazón abierto

MADRID, 27 (CHANCE)

Es uno de los grandes rostros conocidos internacionalmente y su matrimonio uno de los más interesantes en la prensa del corazón. Hoy, hemos podido hablar con Elsa Pataky y nos ha desvelado cómo es su relación con Chris Hemsworth, cómo han sido sus vacaciones en las Fiyi y sus nuevos proyectos.

La actriz nos ha asegurado que en su matrimonio con Chris Hemsworth también hay altibajos: "yo creo que una relación no tienes que vivirla como un paraíso continuo, tiene mucho trabajo por parte de las dos personas, el conocerse el uno al otro, el respetarse el uno al otro en muchos aspectos y el aceptar cosas también pues que no estás acostumbrada, el no ser muy egoísta y tener tiempo para los dos especialmente cuando tienes niños".

Eso sí, siempre tienen ganas de innovar, de hacer planes para disfrutar, de superarse como pareja: "El poder seguir disfrutando el uno del otro, tener momentos que a veces es complicado y que yo a veces digo tenemos que irnos a cenar una noche que llevamos no se cuánto tiempo cosas que al final tengamos el contacto el uno con el otro y, bueno, el hecho de también compartir aficiones es importante y a nosotros nos gusta mucho el deporte a los dos y eso nos une a la familia mucho el irnos de vacaciones y poder estar surfeando. Nos hemos ido a esquiar también este año juntos, ciertas cosas que unen mucho a la familia, pero no quiere decir que no tenga mucho trabajo. Todas las parejas tienen mucho trabajo y hay momento como todo el mundo, momentos muy buenos y momentos más duros".

Y como no podía ser de otra manera, ambos respiran también por separado debido a sus proyectos laborales: "Tiempos de separación también porque uno trabaja y el otro no, y tiempo de estrés por los niños y todo lo que conlleva entonces como cualquier otra familia. No todo es tan feliz como muestras siempre, nos gusta mostrar la parte más bonita y nadie muestra los momentos más duros".

En cuanto a si le gustaría trabajar en una película con su marido: "sí, ¿por qué no? Siempre hacemos pequeñas cosillas, de hecho, algún papel o algo que podamos hacer los dos juntos siempre es divertido. En alguna película hemos hecho últimamente que van a salir ahora nuevos proyectos en los que aparece algunos cameos de los dos y, bueno, si podemos sí".

La actriz nos confiesa que se lo pasa bien con su marido cuando tienen que trabajar juntos, por lo que no sería un problema: "Nos lo pasamos bien, pero el hecho de trabajar en una película entero juntos pues supone que no estemos con los niños porque las horas de rodaje son como doce horas, no ves a tus hijos, pero si es un proyecto que nos apetece y que puede ser algo como familiar, pues por qué no".

La actriz también nos ha hablado de sus maravillosas vacaciones en familia en las Fiyi: "hemos disfrutado de unas vacaciones en las Fiyi después de que Chris estuviese trabajando duro cuatro meses y la verdad es que estar todos juntos, porque he estado yo en Australia con los peques, el estar con su padre y toda la familia la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Estaba muy agradecida de tener también un poco de sol porque en Australia, donde estoy yo ahora mismo, hemos tenido las inundaciones ha estado lloviendo muchísimo, ha sido muy duro de ver continuamente llover y a gente perder sus casas, su hogar".

Y es que la modelo nos ha asegurado que ha vivido un mini-verano: "La comunidad ha ayudado muchísimo, pero el ver un poco el sol ha sido como finalmente porque era nuestro verano y realmente no ha sido casi verano porque no hemos podido disfrutar ni si quiera la playa ni nada así que la verdad es que me he sentido súper agradecida y la verdad es que lo hemos pasado muy bien haciendo deporte, surfeando todos. Estaba muy bien".

Elsa Pataky confiesa que no tiene pensado mudarse a España, a pesar de que son muchos los viajes que hace: "No, no. Me encanta venir aquí, pero mi hogar está allá en Australia y mis hijos están acostumbrados a ese tipo de vida y, bueno, no me he planteado en ningún momento cambiarnos, pero sí pasar temporadas. Siempre he venido un mes con mis hijos para que disfruten de las tradiciones españolas, de la familia, del hablar español, comunicarse y entonces siempre es bueno. Es verdad que los dos años que no hemos podido venir el español de los dos pequeños no es tan bueno como a mí me gustaría, pero vamos poco a poco".

En cuanto a sus nuevos proyectos profesionales: "la peli que se estrena el 7 de junio internacionalmente en Netflix. La verdad es que es un proyecto que me hace mucha ilusión porque he trabajado duro en esa película y, bueno, es un papel principal de una mujer muy fuerte y el entrenamiento que tuve que hacer militar porque ella es una soldado entonces físicamente me preparé como una soldado para hacer este papel, para que sea creíble. Hay muchas peleas y es una coreografía en la que hay que trabajar mucho. Hay muchos movimientos y yo me lo tomé como un reto personal el hacer yo todo y cada pelea la he hecho yo personalmente y, bueno, quería demostrar a mis hijos que era capaz con lo que eso implica. Me he hecho moratones en todos los brazos, dolorida todos los días y muy duro, pero hace que te sientas orgullosa y que mis hijos digan mi madre es una mujer fuerte que puede salvar el mundo".

Pataky repite como embajadora de Gioseppo por séptimo año consecutivo y nos ha confesado que: "la verdad es que me hace siempre ilusión venir a España y, bueno, el representar una marca española internacionalmente es maravilloso. Una marca con la que también comparto muchos valores con ellos y, bueno, respeta el medio ambiente, es una marca que tiene una fundación y que ayuda cada año a la mujer. Este año es con la fundación Esperanza Pertusa que ayuda ahora a las mujeres albinas en África, es cada año un proyecto especial, y luego es una marca muy cómoda, muy tendencia".

No cabe duda de que la modelo sigue apostando por el mercado español: "Hay unas zapatillas ahora muy modernas que a mí me encantan en las que han introducido el esparto, que a mí me encanta, algo tan mediterráneo, tan español y a mí me hace mucha ilusión cuando las llevo allí en Australia y a mí me encanta siempre llevarlas. Es un producto que yo uso mucho y sobre todo cuando estoy por ahí la gente me pregunta y digo es una marca española".