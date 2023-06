Elsa Pataky y Sara Carbonero, duelo de elegancia y belleza en una fiesta repleta de rostros conocidos

MADRID, 8 (CHANCE)

La revista Elle ha celebrado este miércoles, en la madrileña Fábrica de Tapices, la segunda edición de sus 'Elle Eco Awards', unos premios que tienen como finalidad impulsar la conciencia colectiva para cambiar el futuro del planeta, apostando por la sostenibilidad como la mejor arma para el cambio. Entre los galardonados, rostros conocidos como Elsa Pataky -'Icono Eco'- Sara Carbonero e Isabel Jiménez -'Diseño Sostenible'-, o Miguel Bernardeu, 'Blue Lover'.

Una cita muy especial en la que Martina Klein ejerció de maestra de ceremonias y en la que celebrities como Eugenia Osborne, Maxi Iglesias, Mónica Cruz, Gara Arias, Patri Montero y Álex Adrover, Erin Wasson o Mónica Cruz, además de los premiados, lucieron sus mejores galas y presumieron de su lado más ecológico y sostenible.

Los looks más destacados de la noche, en la que Elsa Pataky y Sara Carbonero acapararon todos los flashes protagonizando un duelo de altura tanto en belleza como en elegancia, ¡a continuación!

Elsa Pataky. Reaparición por todo lo alto de la actriz en Madrid. Mientras su marido, Chris Hemsworth, colapsaba la Gran Vía en la presentación de su última película, ella recogía su premio 'Icono Eco' deslumbrante con un espectacular diseño largo en color rojo, con escote palabra de honor y tablas en falda. Sin apenas maquillaje y con su rubia melena suelta y ligeramente despeinada, derrochó belleza y elegancia a partes iguales.

Sara Carbonero. Después de varios meses sin asistir a ningún evento público, y tras confirmarse que ya vive con Nacho Taboada, la periodista arrasó con un impresionante vestido de Stella McCartney en color azul cielo, ligeramente transparente y repleto de brillos.

Isabel Jiménez. La presentadora de Informativos Tele 5 lució un original diseño de gasa con escote pronunciado en uve y corte imperio estilo arty en tonalidades rosas, negras, amarillas y blancas.

Eugenia Osborne. La influencer, que en esta ocasión no quiso hablar de la vida amorosa de su padre, Bertín Osborne, fue de las pocas invitadas que apostó por el corto con un original y llamativo minivestido de lentejuelas en colores verde y azulón degradado, con cuerpo marcado,escote halter y falda de vuelo.

Gara Arias. La modelo, pareja de Pepe Barroso Jr, destacó por su sencilla elegancia con un sobrio vestido de gasa palabra de honor hasta los pies en color morado, con drapeados en el pecho y en la falda.

Mónica Cruz. La actriz, que ha elegido el siempre recurrente negro con un diseño recto con escote de rejilla, hombreras marcadas y abertura lateral, aseguró desconocer las críticas que ha recibido su hermana, Penélope Cruz, tras convertirse en imagen de la aerolínea Emirates.

Maxi Iglesias. El protagonista de 'Valeria', encantado con el exitazo que está teniendo la serie una semana después del estreno de su tercera temporada en Netflix, provocó más de un suspiro con un impecable traje negro, con la americana abierta dejando a la vista una sencilla camisa blanca.

Martina Klein. La presentadora del evento escogió un total look y deslumbró con traje sastre y top en color blanco que contrastaban con su rubia melena.

Isa Hernández. La influencer, que reaparecía públicamente tras su reciente ruptura con Carlos Sainz Jr después de 7 años de relación, apostó por un conjunto boho de estampado étnico en diferentes tipos de rosa, compuesto por cropped top y falda larga fluida rematada en un discreto volante

Andrea Levy. La política popular, que ha confirmado que está enamorada del empresario Emilio Froján, eligió un look casual con pantalón negro tipo vaquero y camiseta de manga larga y cuello redondo beige con dos manos cruzadas en color negro impresas a la altura del pecho.

Jaydy Mitchel. La modelo mexicana se decantó por un diseño satinado de entretiempo en color champagne con estampado floral, con hombros marcados, manga larga, corte camisero y lazada debajo del pecho consiguiendo un efecto estilizador de lo más favorecedor. Sandalias y bolso en dorado, los complementos perfectos para brillar

Miguel Bernardeau. El otro gran protagonista masculino de la noche junto a Maxi Iglesias. Aunque en esta ocasión el actor no quiso atender a la prensa para no tener que pronunciarse ni sobre el noviazgo de Aitana con Sebastián Yatra ni sobre los rumores que le relacionan a él con la surfera Violeta Sánchez, sí acaparó todas las miradas con un total look negro con camisa y traje -con solapas satinadas- en el mismo color.