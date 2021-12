Elvira Rodríguez, tras acusar Álvarez de Toledo al PP de incumplir su ideario: "Esas son las cosas de Cayetana"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha restado trascendencia este lunes al escrito de la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo acusando al PP de incumplir su ideario al pactar el Tribunal Constitucional y argumentando que no debe ser multada en virtud de un expediente de considera "nulo".

"Bueno, esas son las cosas de Cayetana. Todo el grupo está equivocado menos yo, que estoy en lo correcto", ha asegurado Rodríguez en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntada cómo valora que Álvarez de Toledo sostenga que ella sí voto con el espíritu del PP y no lo hizo así el Grupo Parlamentario.

En concreto, Álvarez de Toledo ha pedido a la dirección del Grupo Popular que no la sancione por haber votado en blanco en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que su partido pactó con el Gobierno. A su juicio, no debe ser multada en virtud de un expediente que considera "nulo", por no cumplir los Estatutos de su grupo parlamentario, pero, además, sostiene que no fue ella con su voto, sino el partido, quien "impugnó" su propio ideario al llevar al Alto Tribunal a personas con "vinculaciones partidistas flagrantes".

Así lo expone en los siete folios de alegaciones que ha remitido Álvarez de Toledo al secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, en el marco del expediente que se le abrió tras desvelar en una entrevista a 'El Mundo' que no había apoyado a los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional, entre los que estaban Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.