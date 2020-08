Las Embajadas españolas no harán recepción del 12 de octubre por la pandemia y lo celebrarán de forma virtual

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha remitido a las Embajadas españolas una comunicación para que este año, debido a la pandemia de coronavirus, no celebren la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional y hagan en su lugar una celebración virtual.

Así lo ha avanzado el portal 'The Diplomat in Spain' y han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas. Exteriores considera que este año, en un contexto mundial de pandemia, no es viable organizar estas citas, con frecuencia multitudinarias.

El Ministerio ha tenido en cuenta, además, que en muchos países están en vigor fuertes restricciones de movimiento -- a las que han tenido que adaptarse las representaciones españolas en los últimos meses--.

Se trata de las recepciones que las Embajadas organizan cada año en el entorno del 12 de octubre, a las que acuden representantes de la colectividad española. El departamento que dirige Arancha González Laya estudia ahora si es posible articular esa celebración virtual de manera global.

Debido a la incidencia del Covid-19 en España, ya el pasado mes de julio el Ministerio de Defensa decidió anular la celebración del tradicional desfile militar del 12 de octubre y en su lugar planea realizar un acto mucho más sencillo y menos multitudinario en la plaza de la Armería del Palacio Real, según fuentes de Defensa.