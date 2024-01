Embajadora de Israel ve el genocidio como "arma" en la CJI un intento de "deslegitimar" a Israel y "vaciar la palabra"

Hace un llamamiento a la sociedad española para luchar contra el antisemitismo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, ha asegurado este martes en la Asamblea de Madrid que el "intento de convertir" el genocidio en "un arma contra Israel" en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica es un intento de "deslegitimar" a Israel y una forma de "vaciar la palabra de su significado especial".

Lo ha trasladado en un acto en memoria del Holocausto y menos de una semana después de que la CIJ instase a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria, en una batería de medidas cautelares acordadas.

"Es un intento de deslegitimar a Israel, subvirtiendo el objeto y el propósito de la propia convención con ramificaciones para todos los estados que buscan defenderse contra aquellos que demuestran un total desprecio por la vida y la ley", ha lanzado Radian-Gordon.

En su intervención, también ha puesto el foco en el "fenómeno preocupante" de una "creciente ola de odio" contra los judíos e israelíes "como individuos y colectivos". Este estaría, según ella, cimentado en el "hondo sustrato" acumulado a lo largo de los siglos de "calumnias y de incitación al odio antes del Holocausto".

Ha advertido de que para que Auschwitz "no se repita" no se puede confiar en la naturaleza del hombre ni en la "sociedad civilizado" porque "Alemania era un país muy civilizado" Entiende que "lo único" que podría "asegurar" que no se repitiera es una "lucha constante contra el antisemitismo, racismo y odio hacia el otro".

"Quiero hacer un llamamiento a las instituciones españolas y la sociedad en su conjunto para combatirlo. La lucha contra el antisemitismo, al igual que contra cualquiera de las otras formas de intolerancia, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no sólo de los judíos", ha planteado la embajadora, quien ha agregado que "todos lo tienen claro" en la mayoría de países cuando es relativo al "racismo o la homofobia" pero "no siempre con la misma claridad" cuando es con el antisemitismo.

En noviembre, Israel llamaba a consultas a la embajadora por las declaraciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el conflicto en Gaza y finalmente la retiraba temporalmente.

El líder del Ejecutivo central había puesto en duda que Tel Aviv estuviera actuando conforme al Derecho Internacional. Ya este año, el 4 de enero, volvía Radian-Gordon a España tras constatar Israel un "cambio a mejor" en los mensajes del Gobierno español