Emiliano Suárez y Carola Baletzena nos desvelan los secretos para que su relación funcione a las mil maravillas

MADRID, 20 (CHANCE)

Pese al complicado momento que está viviendo nuestro país a causa de la pandemia del Coronavirus, Emiliano Suárez ha decidido apostar por la cultura e inaugurar, en su sala de exposiciones "Garaje Lola", su cuarta muestra fotográfica, "Blue Chicago". Una pasión que el joyero vive intensamente y que ha transmitido a su pareja, Carola Baletzena, con quien en una sincera entrevista nos descubre los secretos de su fantástica relación y del regreso a España de una de sus grandes amigas, Raquel Perera.

- CH: Un día importante, contarnos.

- EMILIANO: Sí, un día importante, sobre todo porque podemos seguir contando historias, podemos seguir haciendo nuestro trabajo y eso hoy en día es mucho. Ya solamente por eso merece la pena estar aquí. Este trabajo lo tengo hace tiempo preparado para presentar, es cierto que no sabía definitivamente qué formato iba a usar o qué calidades, tamaño, método de impresión, número de obras que iba a exponer... al final lo he acondicionado, lo he ajustado a lo posible.

- CH: Qué mejor manera de exponerlo con tu chica y amigos.

- EMILIANO: Sí, hemos hecho las invitaciones a cuentagotas, hay que cumplir las normas, no queda otro remedio pero bueno, bien, contento. Esta mañana ha venido también algo de prensa, hoy algunos amigos y lo importante era levantar el telón.

- CH: Carola en tu caso descubres algo nuevo en tu pareja cada vez que hace estas exposiciones.

- CAROLA: Emiliano es un descubrimiento a diario, cada día me saca alguna cosa creativa que tenemos que hacer. ÉL es muy creativo y yo intento ayudarle a ponerlo en el suelo, con la fotografía, con la ópera, con el Garaje, con todo lo que hace intento apoyarle dentro de mis posibilidades y dentro de lo que conozco de su creatividad. Creo que hacemos buen equipo. Es como una montaña risa pero está todo bien. Emiliano es una persona a la que admiro profundamente porque es increíble en lo suyo, en sus pensamientos, en su forma de ser, en su creatividad... la verdad es que cada día me enamora.

- CH: En estos momentos los rostros conocidos coinciden todos en que se recupera ahora en esta situación, la parte más personal. Habéis recuperado esa parte que algún día el trabajo hizo que perdierais.

- CAROLA: Creo que es una situación en la que tiene que replantearte muchas cosas. Nosotros nos hemos dado cuenta que teníamos que seguir creciendo, seguir aportando cosas culturales a todo nuestro alrededor y es en la pandemia cuando nos hemos dado cuenta de que teníamos que abrir este espacio, crear algo diferente para que la gente pudiera disfrutar de manera diferente algo que es tan importante como la cultura, el arte, la gastronomía, la música.

- CH: Os ha servido también como terapia amorosa.

- EMILIANO: La convivencia no es fácil y en pandemia aún menos. Pasar mucho tiempo junto a tu pareja y familia directa y eso al final es difícil de llevar en el día a día. Nosotros tenemos la fortuna de estar en un lugar adecuado, con un poquito de jardín, las niñas, los perros* yo me dediqué a pensar qué podíamos hacer al volver y Carola como siempre me dejó mi espacio y mi ritmo. Estuve haciendo también un poco de puesta a punto de cosas que no terminaban de encajar y hacerme sentir bien. Recuperar la energía para volver con más ganas aún, aproveché para poner todo esto en orden.

- CH: Raquel Perera ha venido a apoyaros.

- CAROLA: Sí, la tenemos en España, estamos súper contentos, con Raquel tengo una relación muy buena desde que vivimos en Miami, ella me apoyó mucho en ese momento, hicimos buena pandilla con Mariola, nos hemos reencontrado aquí. Miami ya se nos ha quedado atrás, verse y poder ponerse de acuerdo para verse es complicado, hay que volver a reconducir nuestra amistad y nuestras quedadas que son importantes.

- CH: ¿Cómo está ella?

- CAROLA: Eso se lo preguntáis a ella pero yo la veo estupendamente. Yo apoyo a todas mis amigas y a todas las personas que quiero.