Emiliano Suárez, inmerso de felicidad, desvela cómo lleva el embarazo Carola Baleztena

MADRID, 13 (CHANCE)

Emiliano Suárez está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras haberse dado el 'Sí, quiero' con Carola. Más bien, fue una formalización legal de su compromiso, ya que la celebración que hicieron hace años no tenía validez. El empresario nos ha atendido y nos ha confesado cómo se encuentra después de este día tan bonito.

"Bien, bien, todo bien. Ha sido una pequeña celebración, muy íntima y muy humilde, discreta" nos ha desvelado el empresario y es que ha sido un trámite que han hecho los dos tortolitos para tener todos los papeles en regla: "Sí, bueno, por la niña y otras cuestiones que había que empezar a darles forma y que es importante de tener los papeles en orden para que todo vaya bien".

El vídeo del día MWC confirma para este junio “un Mobile

2021 seguro” en Barcelona

Los que no fueron al enlace matrimonial fueron los hijos de ambos, solamente contaron con la presencia de dos amigos que fueron los testigos del enlace: "No, no fueron, fuimos con dos amigos y a venir a pasar la tarde que Carola tenía pendiente por su trabajo"

En cuanto a cómo llega Carola el embarazo, Emiliano nos ha confesado que: "Bien, el embarazo todo bien, en principio todo bien, expectantes, ya queda muy poquito". Lo que sí que ha querido dejar claro el empresario es que cumplieron todas las medidas de seguridad: "Sí, sí, claro, todo el día con la mascarilla. Son dos testigos, más dos, cuatro, no hay problema, aquí venimos a media tarde porque había que cenar muy temprano y bien, me he quedado dormido, es que voy tarde. Ella ha salido muy temprano y yo me he quedado dormido. No estoy acostumbrado a cenar tanto".