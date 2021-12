Emiliano Suárez nos habla sobre su matrimonio con Carola Baleztena

MADRID, 16 (CHANCE)

Emiliano Suárez ha presentado hoy su exposición de fotografía, de la cual el 20% de los beneficios irán destinados a la investigación para el cáncer infantil, en Madrid y hemos estado con él acompañándole en esta bonita causa y sacrificado trabajo para que nos hablara sobre ello.

Como no podía ser de otra manera, el empresario -siempre tan amable con los medios de comunicación- nos ha confesado lo enamorado que está de su mujer, Carola Baleztena, y cómo lleva su convivencia con ella. Eso sí, nos habla sin tapujos y con la verdad: "Esto de la convivencia por muy bien que te lleves y por muy enamorado que estés, no es fácil. Yo reconozco que soy una persona compleja".

Emiliano nos asegura que: "Yo soy una persona compleja porque no creo que sea un tío difícil pero si un tío complicado, soy una persona muy inquieta, cuando me enrosco en mis proyectos me aisló", es por eso por lo que destaca en Carola que le sepa llevar: "en esto ella me sabe manejar muy bien, me acompaña, me asiste".

Está claro que la relación entre ellos es de lo más idílica: "Ella además me consulta mucho y hace el esfuerzo de contarte lo que le ha pasado ese día, que está pensando para el día siguiente o cual va a ser tu próxima locura creativa y que sacrificio va a con llevar y cuanto dinero te va a costar y que si estás loco y como que vas abrir un garaje en Tetuán. Pero bueno en todo me ayuda, me anima y para mi es imprescindible".

Hemos hablado con el empresario sobre la boda y lo cierto es que se ha mostrado de lo más ilusionado recordando ese día tan bonito para ellos: "no soy nada protocolario pero dijimos vamos hacerla de esmoquin y todo muy elegante, una vez en la vida y yo cumplía cuarenta y tengo cuarenta y cinco ahora, imagínate cómo pasa el tiempo".

Y como no podía ser de otra manera, nos ha contado lo que no se vió: "Y la liamos parda y ese momento de casarnos y pedirle compromiso decidí hacerlo solo con ella y siempre tiene que haber dos testigos y un amigo que constituye la ceremonia y una cosa que no vale para casi nada pero bueno hay algo así como ceremonia de compromiso o no sé qué historia".

En cuanto a la primera hija que ha tenido en común con Carola, Juana, Emiliano nos ha asegurado que se trataba de una hija "bastante deseada, lo estábamos buscando después del disgusto con Lola. Yo encantado, el embarazo era de riesgo pero fue todo bien, yo estuve bien tranquilito por lo cual Carola estuvo tranquila. No me puse demasiada carga de trabajo, demasiado estrés porque hay veces me desestabiliza, igual fuimos poco a poco y bien, ahora disfrutando".

No hemos podido evitar preguntarle por su gran amiga Ainhoa Arteta, de la que nos ha hablado de la última operación a la que se ha tenido que someter: "Tuvo una pequeña intervención de un otorrino que es una eminencia que ha operado a los grandes de la lírica en los últimos 20 años" "Si ha ido todo bien, este pasa consulta en Viena también un par de días a la semana y luego va a Berlín a su consulta y las cirugías las hace allí".

Sobre el triste fallecimiento de Verónica Forqué, el empresario solo tiene palabras de reconocimiento: "No tuve la suerte de conocerla pero sí que tengo muchos amigos que la han conocido y la han tratada Era un personaje tan entrañable, hay personajes que son maravillosos pero que generan más polémica, más controversia pero este personaje era tan entrañable y tenía tantísimo talento que son de estas cosas que te levantas por la mañana y lo ves y dices joer, no me digas, que disgusto y fíjate que no la he conocido de nada".