Emiliano Suárez, sus primeras palabras tras conocerse que será papá de nuevo

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras conocerse la buena noticia de que Carola Baleztena y Emiliano Suárez se convertirán en papás de nuevo este 2021, el joyero ha querido explicar cómo se sienten en estos momentos revelando también el sexo del bebé que esperan. Aunque por el momento la familia no se ha puesto de acuerdo en el nombre, Emiliano confiesa que el bebé será una niña: "Hay que ser muy prudentes con todo, pero en principio será niña. Mis hijos bien, están encantados. Tenemos una familia muy singular con lo que no se asustan con nada. Las peques al principio algo más escépticas, pero ahora también están muy cariñosas con su madre".Después de un año especialmente complicado en el que Carola sufrió un aborto, Emiliano se ha mostrado prudente aunque muy emocionado por la noticia de ampliar la familia: "Cuando te pasa un acontecimiento como el que nos sucedió, que no lo esperas, pues bueno... Es una edad que son embarazos de riesgo, un riesgo pequeño, pero lo es. Hemos sido muy prudentes, sobre todo para sí pasaba algo llevarnos un disgusto diferente, fue un trauma".De lo más divertida, Carola hizo pública la noticia del embarazo en su cuenta de Instagram con un original vídeo en el que se podía escuchar la nueva canción de Rosario Flores: "Carola encontró una manera original de contarlo. Con esta cursilada de las redes sociales, que es inaguantable, ella ha encontrado una manera original de hacerlo y tiene mucho mérito. Rosario es una persona a la que queremos mucho, sobre todo Carola la considera una buena amiga".Aunque estas Naviades han sido muy atípicas en cuanto a las reuniones familiares se refiere, Emiliano confiesa que pudieron disfrutar de los amigos en Nochebuena para pasar la noche de fin de año en familia. Demostrando la maravillosa relación que mantiene con su ex mujer Bárbara y su actual marido, Emiliano comenta: "En nochevieja nos juntamos con Bárbara mi ex mujer y Luis, su marido, en su casa de campo. Ellos y nosotros con los niños para que estuvieran todos juntos. Creo que entre personas razonables, educadas y de buena fe siempre se encuentran los puntos de encuentro. Cuando una relación se rompe no es fácil, pero está todo bien. Nos consideramos familia, lo somos".