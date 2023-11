Emilio Salinas sobre Ana María Aldón: "No he vuelto a hablar con esa señora"

MADRID, 24 (CHANCE)

Olvidada teníamos la guerra judicial que existió hace unos años entre Ana María Aldón y Emilio Salinas, que perdió la diseñadora al reconocer que sí existió el acuerdo verbal entre las partes para que ella le nombrase en la exclusiva de su enlace matrimonial con José Ortega Cano como creador de su traje de novias, como defendía el modisto.

Este jueves pudimos hablar de nuevo con Emilio Salinas, después de mucho tiempo sin verle y nos aseguró que "no tengo relación con ella, perdimos la relación y yo no he vuelto a hablar con esa señora".

Sin problema alguno en recordar lo que sucedió entre ambos, Emilio nos confesaba que "ella dijo que el traje lo habíamos confeccionado ella y yo, y que el traje era un diseño suyo cuando está demostradísimo que eran dos trajes de mi colección, que los variamos para su boda y así lo dictaminó el juez".

Finalmente, el diseñador nos ha asegurado que "ella me tuvo que indemnizar, que de hecho tuvo que pagar un extra porque no pagó a tiempo". Además, nos comentaba que él "sí" sigue en el mundo de la moda, a diferencia de la colaboradora, para quien también tiene palabras tras abrir una tienda online: "No creo que confeccione ella ni diseñe ella".

Quitando hierro al asunto, Salinas comentaba que "no hizo lo que tenía que hacer. Entonces ya está, se hizo ese trabajo, nosotros entendimos que la respuesta por su parte no era la debida, denunciamos, ganamos el juicio y ya está, se acabó la relación, es que no hay más".

Por último, sí que mandaba un consejo a Aldón a la hora de elegir su próximo traje de novia para su boda con Eladio: "Que se lo diseñe ella. Ella es diseñadora ¿no? Pues que se diseñe el traje con el que más espectacular pueda estar, que seguro que lo va a estar porque ella es muy guapa"... ¿responderá la colaboradora?