Emocionante pregón del OrgulloLGTBIQ+ de Alba Flores

MADRID, 29 (CHANCE)

El 28 de junio se celebra el día del Orgullo LGTBIQ+ y, como cada año, marca el pistoletazo de salida a la semana del Orgullo, unos días en los que la defensa de los derechos y libertad en cuanto a orientación e identidad sexual se convierte en una celebración en muchas partes del mundo.

Una fiesta que se vive especialmente en Madrid, donde rostros conocidos como Alba Flores -junto al resto del reparto de la película 'Te estoy amando locamente', entre los que se encontraban Ana Wagner o Álex de la Croix- Lali Expósito o Manolita Chen han ejercido de pregoneras y anfitrionas de lujo en un multitudinario evento en la céntrica plaza de Pedro Zerolo, al que ha puesto voz Blanca Paloma.

Pero si hay alguien que se ha convertido en protagonista de esta reivindicación ha sido la nieta de Lola Flores, que con un discurso fuerte y revelador emocionó a todos los asistentes denunciando la persecución que años atrás sufrieron muchas personas por su condición sexual: "Hoy más que única tenemos que reivindicar la unidad, apelar la personalidad de cada une y ponerlo en común, aprender de nuestras diferencias y luchar juntos. Nadie nos ha regalado nunca nada, cada avance en nuestro derechos ha sido fruto en la movilización de personas que han puesto su cuerpo. La verdadera política pertenece al pueblo, las demás solo son palabras manipulaciones y teorías. La lucha pertenece al pueblo, a la gente y a la plaza, y estos días ganaremos esta plaza para celebrar el orgullo porque este es el sentido de la lucha celebrar la vida. Que nuestra reivindicación trascienda la fiesta, alegres sí, alegres siempre, pese a todo, alegres y combativas. Por ello, por esto queremos poner hoy en valor al orgullo crítico, un orgullo anticapitalista, feminista, no normativo, antirracista, un orgullo disidente que apuesta por la lucha y que señala que no queremos ser moneda de cambio para las élites económicas. Denuncio desde aquí a los que nos quieren silenciar con su censura, Paco Bezerra en los teatros del canal; o como hoy mismo la compañía de teatro por su montaje de Orlando por Virginia Woolf ¿en serio Virginia Woolf, de verdad, qué va a ser lo próximo, que censuren ¿a Lorca? no vamos a consentir que nos quiten nuestra cultura, seguiremos defendiéndola juntes por mucho que insistan en arrebatárnoslas, seguiremos haciendo pinturas, esculturas, poesías, no existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder meter a todas juntes" ha afirmado con rabia y muy emocionada, arrancando los aplausos y ovaciones de los centenares de personas congregadas en el lugar para ver pregón.