De la emocionante reunificación al estallido de Arantxa del Sol contra Ángel Cristo: "Me encanta ser el villano"

MADRID, 17 (CHANCE)

Desde que arrancó 'Supervivientes 2024' los martes se han convertido para los seguidores del reality en sinónimo de sofá y tele hasta altas horas de la madrugada con 'Tierra de nadie', que con permiso de la gran gala de los jueves nos está dejando auténticos momentazos.

Una noche marcada por el anuncio de que alguno de los expulsados definitivos tendrá una nueva oportunidad de regresar a los Cayos Cochinos junto al resto de sus compañeros en sustitución de Carmen Borrego. Laura Matamoros -que continúa aislada en la isla tras su expulsión el pasado domingo-, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja se enfrentarán a un televoto muy especial el jueves y uno de ellos volverá a convertirse en un superviviente de pleno derecho.

Pero en el programa presentado por Carlos Sobera ha habido mucho más. Un concursante salvado que se libra de enfrentarse a la expulsión este jueves; el adiós a 'Playa Limbo'; la reunificación de los equipos y la reacción de Ángel Cristo, Miri, Aurah Ruiz y compañía al descubrir la existencia de un grupo paralelo formado por Kiko Jiménez, Blanca Manchón y Arantxa del Sol; el tenso reencuentro de la modelo con el hijo de Bárbara Rey; y la pelea definitiva del "gran villano" de la edición con todo su grupo quedándose completamente solo. ¡Adelante y no pierdas detalle!

LA SORPRESA DE LOS CONCURSANTES AL SABER QUIÉN SE SALVA DE LA NOMINACIÓN

Como cada martes, los nominados, en esta ocasión Marieta, Javier Ungría, Claudia y Mario -que entró en la lista tras la votación de los habitantes de 'Playa Limbo', descuadrando a todos al no encontrar explicación a la nominación del influencer- se han enfrentado a la ceremonia de salvación.

Laura Madrueño ha ido cortando con un machete sus cuerdas respectivas para saber quién se salva de enfrentarse a la decisión de la audiencia este jueves y, para sorpresa de todos, la salvada ha sido una vez más -por segundo martes consecutivo- Marieta.

Muy serios, Ungría ha reconocido que "ya lo sabía", mientras que Claudia, muy afectada al descubrir que su novio y ella tienen muchas posibilidades de tener que despedirse en apenas 48 horas -al ser dos de los tres nominados- se lamentaba con un "es lo que hay". El jueves descubriremos quién se despide de 'Supervivientes'.

MARIETA, ¿SE FUE DE LA LENGUA CON SUS COMPAÑEROS REVELANDO LA EXISTENCIA DE 'PLAYA LIMBO'?

En los últimos días se ha especulado con que Marieta, que llegó al reality hace 3 semanas en sustitución de Zayra Gutiérrez, habría filtrado información a sus compañeros. En concreto, la existencia de 'Playa Limbo' y de Laura Matamoros y Kiko Jiménez, que en una aventura 'paralela' irían recibiendo a los diferentes expulsados.

Acusaciones que la de 'La isla de las tentaciones' ha negado rotundamente cuando se lo ha preguntado Carlos Sobera: "De mi boca no ha salido, es mentira. A Blanca lo que le pasa es que está 'resabiada' perdida, porque he llegado y la he tirado. No me sorprende, nos tiene una manía a Miri y a mi que no puede con ella", ha asegurado Marieta, culpando a Blanca Manchón de 'inventarse' que es un topo para perjudicarla.

Una explicación que no ha convencido a muchos pero que por el momento ha librado a la joven de enfrentarse a una sanción disciplinaria por parte de la organización

¡LLEGÓ LA REUNIFICACIÓN!

El domingo lo anunció Sandra Barneda y este martes la reunificación de los grupos se ha convertido en una realidad. Los habitantes de 'Playa Limbo' -Arantxa, Blanca y Kiko, especialmente emocionado y sin poder contener las lágrimas- han pisado por primera vez la palapa y se han unido al resto de los concursantes, alucinados al descubrir la presencia del novio de Sofía Suescun y que dos de las expulsadas no están de regreso en España (como creían) sino que han estado conviviendo este tiempo en Cayo Paloma.

Un reencuentro marcado por el tenso enfrentamiento entre Ángel Cristo Jr. y la mujer de Finito de Córdoba, que ha dejado claro que quiere saber absolutamente nada del que fue su amigo y su principal apoyo en la primera parte del concurso.

Las cosas que Kike Calleja le contó cuando ambos estaban en 'Playa Limbo' que el hijo de Bárbara Rey había dicho sobre ella -como que era un 'mueble' y una 'petarda' que no hacía nada- ha provocado que Arantxa tomase una decisión radical: "A Ángel no le quiero ni ver, no quiero hablar de este señor. No está bien de la cabeza" aseguraba, obligando a Sobera a intervenir para que midiese sus palabras y no hiciese "afirmaciones tan serias porque no se puede decir que alguien no está bien de la cabeza. Simplemente los nerbios te pueden hacer perder el control de las situaciones a veces".

Y al ver a Ángel la modelo no daba ni un paso atrás y reiteraba que no quería "ni ver" al hijo de la vedette que, impasible, se preguntaba a qué se debía el cambio de su hasta ahora amiga con él: "No sé qué he hecho. A menos que Kike le haya dicho algo... Pero vamos, que no pasa nada, que yo estoy acostumbrado a ser el malo en Supervivientes y asumo el papel" ha asegurado sin alterarse.

ASÍ QUEDAN LOS NUEVOS GRUPOS

Para disgusto de Arantxa, que no ha podido contener las lágrimas de rabia, volverá a convivir con Ángel, ya que tanto ella como Kiko se incorporan a 'Playa Condena' después de una puja por ellos entre ambos equipos. Por tanto, convivirán con el hermano de Sofía Cristo, Javier Ungría, Miri, Marieta y Gorka.

Y en 'Playa Olimpo', Blanca Manchón, que se une a Pedro García Aguado, Arkano, Aurah, Ruben Torres, Claudia y Mario.

ÁNGEL, MÁS SOLO QUE NUNCA Y "ENCANTADO DE SER EL VILLANO" DE LA EDICIÓN

El de Arantxa no ha sido el único enfrentamiento de Ángel, que con su último gesto ha hecho estallar todo por los aires y ha puesto a todos sus compañeros -sin excepción- en su contra. Aunque su relación con Marieta y con Miri ya era muy tensa y ambas dejaron claro que para ellas el hijo del domador era como una "palmera", su última y controvertida decisión ha hecho que tanto Ungría como Gorka le den definitivamente la espalda.

"Le he dado muchas oportunidades pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Para mi se ha terminado todo", estallaba el vasco después que Ángel, tras no coger troncos para el fuego junto al resto de su grupo argumentando que se quería cambiar -aunque el resto iban descalzos y en bañador- anunciase que se desvinculaba del fuego. Es decir, que ni lo vigilará, ni buscará leña ni comerá nada caliente.

Una actitud que ha provocado que sus compañeros le tachen de "retorcido" y de "tener muchas caras", asegurando que convivir con él se ha convertido en una pesadilla.

Críticas que Ángel ha recibido diríamos que casi con alegría (aunque con el rostro inexpresivo de siempre: "me encanta ser el villano de esta edición, solo me queda disfrutarlo" ha afirmado. "Soy así porque la vida me ha hecho así. Me lo tomo con humor. Me encanta ser el malo, sé que me van a nominar todos. No necesito comer comida caliente como mis compañeros. Al final es muy buen plan porque tendrán más comida, y pueden seguir siendo amigos contra mi" ha sentenciado, dejando claro que no le importa en absoluto tener a todo el grupo en su contra.