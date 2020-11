La emotiva felicitación con la que Lolita confiesa qué significa para ella su hermana Rosario Flores

MADRID, 4 (CHANCE)

El vídeo del día Trump y Biden siguen intercambiando golpes con victorias en estados clave.



Trump y Biden siguen intercambiando golpes con victorias en estados clave.

Rosario Flores celebra hoy su 57 cumpleaños. Una fecha de lo más especial que llega en un complicado momento para el mundo del espectáculo a causa de la pandemia del Coronavirus, pero con la artista, pletórica de energía y fuerzas, preparando su nuevo disco y loca de ganas de volver a subirse a un escenario y reencontrarse con su público.

Entre todas las felicitaciones que ha recibido Rosario - una de las cantantes más queridas de nuestro país - destaca la de Lolita Flores que, emocionada, ha contado muy orgullosa lo especial que es su hermana pequeña y ha desvelado qué significa para ella: "Tú eres mi fuerza , mi niña chiquitita , a veces eres mamá , a papá te pareces más cada día cómo gitana leal , callada , observadora , libre , madre más que nada , buena compañera de @pedro_lazaga , buenísima hija , y cómo hermana , que te digo , generosa , cariñosa , amor y ternura , como artista detrás de ti es difícil salir eres una artista genial y especial , y por todo eso y mucho más , te quiero , llevas toda la esencia de los nuestros , de los que están y no están , por eso me gusta felicitarte , por eso me gusta estar contigo , y no sabes la alegría que me das que seas la más chica , así podré disfrutarte toda la vida que me quede que será a tu lado un beso vida mía te quiero , como tú nadie cómo tú , felicidades"

Una preciosa y emotiva felicitación que, el día que Rosario cumple 57 años, demuestra la especial relación que tienen las hijas de la inolvidable Lola Flores y describe lo especial que es la hija pequeña de "La Faraona" y a quién se parece cada día más.