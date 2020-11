La emotiva reflexión con la que Eva González da la bienvenida a los 40

MADRID, 6 (CHANCE)

Eva González celebra hoy su quinto aniversario de boda con Cayetano Rivera. Una fecha muy especial que, sin embargo, no eclipsa otra igual de importante, su 40 cumpleaños, que tuvo lugar ayer. La modelo sevillana, que no ha podido celebrar como le gustaría - con una gran fiesta - la entrada en esta cifra tan redonda, ha querido compartir, con todos sus seguidores, una importante reflexión con la que da la bienvennida a los "nuevos 30" y que refleja que, sin duda, la presentadora de "La Voz" está en su mejor momento.

"Llego a los 40 años siendo dueña de mis pasos. Mirando las cosas con calma, pero con la fuerza del que quiere seguir creciendo. Viviendo con pasión y entrega. Sabiendo que mis acciones van de la mano de mis pensamientos. Teniendo el coraje para soltar cuando es necesario. Sabiendo que la felicidad eran cosas que no sabía. Siendo consciente de que la vida es una: bella, corta y a veces injusta. Conociéndome y aceptándome. Luchando por aquello que me hace feliz. Protegiendo lo que de verdad importa. Disfrutando de la sonrisa de mi hijo. Llego a los 40 amando libre y sin miedo".

Unas emotivas palabras que nos dejan ver no sólo cómo Eva afronta esta cifra redonda que representa cumplir 40 años, sino también qué es lo importante para la modelo en la actualidad. No hay una mención clara a su marido, Cayetano Rivera, pero imaginamos que cuando habla de su lucha por "aquello que me hace feliz" y "protegiendo lo que de verdad importa" se refiere a su matrimonio y a su amor por el atractivo torero, con el que ha superado, felizmente, la crisis que causó la aparición de Karelys Rodríguez asegurando haber tenido una relación con el hijo de Paquirri.