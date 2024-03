El emotivo encuentro entre Zayra Gutiérrez y su pareja en el plató de 'Supervivientes'

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras tener que abandonar el concurso por problemas de salud, la hija del futbolista volaba de nuevo a España para continuar con su recuperación. Manteniéndose aislada de sus familiares hasta que hiciera su reaparición en plató, ha sido esta noche, durante la emisión de 'Conexión Honduras' cuando se producía el esperado reencuentro con su pareja.

Con ayuda de las muletas, entraba en plató muy emocionada y Miki Mejías se acercaba a ella con un gran ramo de flores. Tras darse un par de besos, se quedaban abrazados bajo el aplauso del público y el equipo del programa. Zayra reconocía a Sandra Barneda estar "atacada, no sabes lo mal que lo he pasado" esperando este momento.

Para intentar tranquilizar a su pareja, Miki besaba a Zayra y le declaraba su amor delante de las cámaras: "estoy temblando, estaba deseando verte. Estate tranquila, gordi. Te quiero, te quiero mucho". A pesar de ello, la exconcursante recordaba que "estoy mal porque quería ganar y que me haya pasado esto al principio... me podía haber pasado más tarde y no la primera semana de reality" y reconocía que "no tiene nada que ver lo que te cuentan con lo que es. Es muy, muy duro, se pasa muchísima hambre. Y yo encima tengo pánico a los aviones".

Dando por finalizado su concurso en esta edición, confesaba su mayor deseo tras reencontrarse con Miki: ver a su bebé. La joven mamá no ha tenido oportunidad de ver a su hijo Hugo, quien todavía no ha cumplido un año. Tomaba asiento para participar más adelante en el programa pero, tras recordar el gran cariño que le guarda a Carmen Borrego y a Kike Calleja, quienes han sido como sus padres durante el concurso, Sandra Barneda disculpaba la marcha de Zayra debido a los dolores que sufre de espalda.