El emotivo reencuentro de María del Monte con Terelu Campos

MADRID, 7 (CHANCE)

Durante estos meses, hemos escuchado hablar de María del Monte en numerosas ocasiones tras confesar que mantiene una relación con Inmaculada Casal. Aunque la cantante no suele acudir a muchos eventos, esta vez se ha dejado ver en la Gala Benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos ha sido el encuentro de Terelu Campos con María del Monte, ya que no han dudado en interrumpir a los medios para fundirse en un abrazo. La presentadora se acercaba rápidamente a la cantante para saludarla y pedía perdón a los medios de comunicación: "No lo he podido evitar, perdonad, compañeros. Hacía mucho que no la veía".

María del Monte se alegra de que Terelu Campos reciba un premio por su lucha contra el cáncer: "Terelu es una crack, yo la quiero mucho. Todos los premios que le vengan son pocos".

Sobre su famosa confesión, la cantante bromea con que no hizo pública su relación años antes por no haber sido pregonera: "¿Por qué no antes? Porque no, porque yo no he sido pregonera antes. Si hubiese sido pregonera antes, igual lo hubiese pregonado antes pero no hay nada más".

Además, defiende que su discurso no fue nada impactante sino que sus palabras estaban llenas de naturalidad y de amor: "Ha sido algo natural y normal. La vida es más normal, más natural que todo eso y desde ese prisma es desde el que hay que mirarlo todo: desde la naturalidad y desde una cosa tan linda como es el amor".

Asegura que está aprovechando el verano para reponerse y recuperar fuerzas sin olvidarse de valorar cada día: "Como te digo, con tranquilidad, saboreando y siendo conscientes de que la vida es un don precioso al que hay que valorar y agradecer cada día que amanece y abres los ojos. Esto es horrible".

María del Monte recuerda lo importante que es estar alerta y ayudar en la investigación contra el cáncer: "El cáncer es el enemigo más maldito que aparece y amenaza cuando menos lo esperamos. No sirve estar prevenido, para nada, lo que hay es que estar alerta y hacer esa prevención y esos estudios. Invertir, investigar, que con eso si se pueden hacer muchas cosas".