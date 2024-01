Empleo, 'copyright' y desinformación serán los temas clave en relación con la IA este año, según Adigital

La asociación ha finalizado la fase de pruebas de su 'Certificado de Transparencia Algorítmica'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) considera que algunos de los grandes temas que marcarán el paso y el debate en torno a la inteligencia artificial (IA) este año estarán ligados a la gestión del talento y el futuro del mercado laboral, a los derechos de autor ('copyright'), a la desinformación y a la explicabilidad de los sistemas que emplean estas tecnologías.

No obstante, el director del área de Inteligencia Artificial de Adigital, Justo Hidalgo, ha advertido de que la evolución de esta tecnología y de sus aplicaciones avanza a una "velocidad increíble" y ha apuntado que es posible que aparezcan nuevos temas relevantes, si bien ha considerado que los asuntos señalados son lo que en estos momentos aglutinan más oportunidades y desafíos.

En cuanto al empleo, el directivo de Adigital se ha referido a dos informes recientes sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, uno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro de la Organización Mundial del Trabajo (OMT), y ha interpretado los datos de cada uno de ellos.

En relación con el del FMI, Hidalgo ha resaltado que en torno a un 30% del empleo "en el primer mundo" se verá afectado positivamente por la implementación de la inteligencia artificial, es decir, que permitirá "una mejora de la productividad" y de la calidad de los puestos de trabajo, mientras que sobre otro 30% tendrá un impacto negativo que acarreará "menos puestos" y "una bajada de salarios".

Además, ha destacado que tampoco se puede olvidar que efectivamente existe un "porcentaje pequeño de trabajo" que podría desaparecer.

Sin embargo, y en referencia al informe de la OMT, Hidalgo ha recalcado que esta organización es "mucho más positiva en ese aspecto" y habla de tan solo hasta un 1% de empleos que "realmente pueden desaparecer".

En este contexto, a pesar de que Hidalgo reconoce que todavía no se puede conocer cuál será el impacto real de la IA en el mercado laboral, ha destacado que desde Adigital consideran que el potencial principal de esta tecnología es el de "complementar los empleos".

El director del área de Inteligencia Artificial de Adigital también ha señalado que en 2024 otro de los grandes asuntos en relación con esta tecnología es el tema de la "explicabilidad" de los sistemas.

"Tenemos que conseguir que los sistemas sean capaces de explicarnos a los humanos lo que están haciendo, los millones de parámetros que están utilizando y en qué se conviertan", ha subrayado.

DERECHOS DE AUTOR

Otro de los temas ligados a la IA para 2024 tiene que ver con los derechos de autor, algo que, por ejemplo, se ha plasmado en la demanda presentada a finales del pasado diciembre por el diario 'The New York Times' contra OpenAI y Microsoft por infracción del 'copyright' ante el uso no autorizado de trabajos publicados por el medio de comunicación para entrenar tecnologías de IA.

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos), sostiene que una gran cantidad de artículos publicados por 'The New York Times' se utilizaron para entrenar 'chatbots' automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información.

"Creemos que va a ser un año de mucho movimiento, donde van a ser los detalles legales los que van a determinar hacia dónde van los países o las regiones. Vamos a estar testando detalles y viendo cómo reaccionan también las empresas, las grandes compañías que hacen esos modelos (...) Desde ese punto de vista (...) creemos que hay puntos de unión y de discusión en los que se pueden llegar a acuerdos muy relevantes", ha resaltado Hidalgo.

En ese sentido, el directivo de Adigital ha puesto como ejemplo el etiquetado adecuado de los datos para que antes del entrenamiento de un sistema de IA --o incluso después-- se pueda saber si un contenido ha sido utilizado en el proceso de aprendizaje del modelo.

Por otro lado, ha destacado que para 2024 --año en el que habrá elecciones en distintos países y regiones-- también se prevé un aumento de la generación de vídeo a través de inteligencia artificial.

"Desde el punto de vista tecnológico y de producto, los mayores avances en las últimas semanas y meses, sin duda, son en el tema de la generación de vídeo. Con diferentes técnicas que lo que están permitiendo es desde aprovechar vídeo ya generado para cambiarle totalmente el contexto, hasta generar otro en base a 'prompting' (órdenes a través de texto) o empezar a ligar diferentes trozos de vídeo para crear algo que contextualmente tiene sentido", ha advertido.

"Teniendo en cuenta que es un año puramente electoral, elecciones en la UE, en Estados Unidos, etc., creemos que va a ser uno de los puntos en los que vamos a tener que estar mucho más atentos. Nuestro rol aquí va a ser, evidentemente, echar un vistazo a ver cuál es la actualidad, pero también intentar entender y explicar qué es lo que es factible técnicamente y qué es lo que no", ha agregado.

CERTIFICADOS DE TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA

En este contexto, Adigital ha finalizado "con éxito" la fase de pruebas de su 'Certificado de Transparencia Algorítmica', una iniciativa presentada hace tres meses en Bruselas en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y que ha sido recientemente incluida en el catálogo de inteligencia artificial confiable elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese sentido, el objetivo de Adigital con este certificado es fomentar la creación y puesta en producción de sistemas de inteligencia artificial responsable a través de la transparencia y explicabilidad.

Así, Adevinta (InfoJobs), Holaluz y Shakers han sido las primeras compañías en obtener este certificado tras participar en el proceso de pruebas del mismo y superar un "cuestionario meticuloso" centrado en seis criterios que cubren desde fuentes y modelos de datos hasta seguridad, acceso y monitorización del sistema en producción.