La empresa tecnológica Nothing capta casi 88 millones en una ronda de inversión liderada por Highland Europe

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Nothing, la marca de tecnología de consumo con sede en Londres creada por el cofundador de One Plus, Carl Pei, ha captado 96 millones de dólares (casi 88 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por el fondo de capital riesgo Highland Europe y en la que también han participado Google Ventures, EQT Ventures y C Capital, junto con el grupo de música Swedish House Mafia, según ha informado la compañía en un comunicado.

Fundada en 2020, Nothing ha convocado hasta la fecha dos rondas de inversión y tras la celebración de esta última ha elevado la financiación total del proyecto hasta los 250 millones de dólares (casi 230 millones de euros).

En ese sentido, tras la última ronda de inversión Highland Europe ocupará un puesto en el consejo de administración de Nothing a través de su socio Tony Zappalà.

La empresa, que cuenta con 450 empleados, está creando un "ecosistema de productos tecnológicos" para "todos los públicos" y en su diseño prima la sostenibilidad, según ha indicado la firma.

"En 2022 el Nothing Phone (1) se consideró uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados de los últimos tiempos y se incluyó en la prestigiosa lista de 'Los mejores inventos de 2022' por la revista 'Time' por su innovador diseño", ha destacado la compañía.

Además de teléfonos, la compañía cuenta en su cartera de productos con auriculares y se prevé que el próximo 11 de julio se produzca el lanzamiento del Phone (2), el cual, según la empresa, cuenta con una huella de carbono inferior a la de su predecesor.

"En poco más de dos años hemos reunido uno de los equipos más fuertes de la industria y hemos vendido más de 1,5 millones de dispositivos en todo el mundo", ha asegurado el consejero delegado de Nothing, Carl Pei.