Los empresarios de Sierra Nevada advierten del aumento de cancelaciones tras las fiestas navideñas

GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada (Monachil), en Granada, que ha comenzado la semana de Reyes Magos con una longitud esquiable de unos 36 kilómetros y una ocupación hotelera de en torno al 75%, han advertido del aumento de las cancelaciones de reservas tras las fiestas navideñas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera, ha indicado que la previsión para después del próximo fin de semana puede pasar por una ocupación de entre el 55% y el 60% por este incremento de las cancelaciones que ha achacado a la incertidumbre ante la evolución de la pandemia del coronavirus.

Para esta última semana de las fiestas navideñas, los datos de cancelación de reservas no son "significativos", ha detallado De la Higuera, que ha indicado que en torno a Año Nuevo la ocupación hotelera en la estación invernal de Andalucía ha podido alcanzar el 85 por ciento.

En las fechas próximas a Reyes, no ha habido aumento tampoco de reservas, partiendo de la base de que la ocupación siempre "baja un poco" al ser más familiares, y quien no ha decidido de antemano viajar para esquiar no suele hacerlo a última hora, sino dejarlo para más adelante.

El empresariado ha vivido con "satisfacción" las cifras de la Navidad, una época que el presidente de la patronal en Sierra Nevada ha destacado que es muy importante de cara a las cuentas de resultados anuales, si bien enero también es "fundamental" y sobre este mes hay "mucha preocupación" como en otros ámbitos del turismo por las nuevas medidas que se puedan articular para frenar la expansión de la covid-19.

Ha resaltado, a la espera de las nuevas medidas de la Junta, que, para que la tendencia positiva de las últimas semanas se reactivara en Sierra Nevada, habría de "descender ya" la curva de contagios.