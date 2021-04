Las empresas auditadas generan más empleo y se recuperan antes de una crisis, según el Instituto de Auditores

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las empresas que se someten a un proceso de auditoría se recuperan con mayor rapidez de una situación de crisis y son capaces de generar mayor empleo, según el informe 'La Auditoría de Cuentas en las empresas' realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, que toma como objeto de estudio la crisis de 2008 y su evolución en los diez años posteriores.

Este estudio investiga el comportamiento de cerca de 90.000 empresas españolas que se encuentran activas, con unos ingresos de explotación superiores a 500.000 euros, desde el año 2008 hasta el 2018.

El 34,22% de las empresas analizadas auditan sus cuentas de forma anual y alrededor del 65,78% no las auditan. De las empresas que se auditan, están repartidas al 50% entre sociedades anónimas y sociedades limitadas, mientras que las que no se auditan son mayoritariamente las sociedades con forma jurídica de sociedad limitada, aproximadamente un 83%.

La facturación de las empresas auditadas creció más y se recuperó más rápidamente de la crisis de 2008 que la de las empresas no auditadas. Según el informe, tuvieron unas ventas promedio en 2018 de 38,74 millones de euros, un 16,43% de incremento respecto de las ventas promedio que tenían en 2008. Por su parte, las empresas no auditadas tuvieron unas ventas promedio de 2,15 millones de euros en 2018, un 6,6% más que en 2008, 9,83 puntos porcentuales menos que las auditadas.

Las empresas que auditan sus cuentas necesitaron ocho años para recuperar el nivel de ingresos que tenían al inicio de la crisis en 2008, mientras que las empresas no auditadas necesitaron un año más para superar el importe del año 2008.

Respecto a la generación de empleo, la tasa anual promedio de incremento de los empleados durante la década analizada fue del 1,4% en las empresas auditadas y del 0,3% de las no auditadas. Las auditadas crecieron 1,1 puntos porcentuales más que las no auditadas.

La conclusión es que las empresas que auditan sus cuentas habían incrementado su número de empleados promedio un 14,23% en el año 2018 respecto a 2008, casi 12 puntos más que las empresas no auditadas, según el estudio.

Asimismo, las empresas auditadas igualaron el nivel de empleados promedio del inicio del periodo en el año 2015, mientras que las empresas no auditadas no lograron superar ese nivel hasta el año 2017.

En cuanto a la deuda, las empresas auditadas redujeron 8,09 puntos su endeudamiento, mientras que las empresas no auditadas lo redujeron en 10,88 puntos. En el año 2018, el endeudamiento promedio de las empresas auditadas era el 59,7%, mientras que en las empresas no auditadas era el 61,6%, dos puntos superior. El endeudamiento promedio de las empresas auditadas fue inferior al de las empresas no auditadas durante ocho de los diez años que abarca el estudio.