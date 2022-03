Empresas familiares de Galicia envían una carta a Sánchez para urgir medidas ante el precio de combustible

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, articular las medidas necesarias y "urgentes" ante la subida del precio del combustible, de forma que "se ponga fin" al paro del transporte que "tan graves perjuicios está causado al tejido empresarial gallego".

Esta entidad, integrada por 58 empresas con sede social en Galicia, expone cómo las compañías se ven afectadas por la huelga del transporte de mercancías derivada del conflicto en Ucrania.

"Puertos donde no se puede descargar el pescado, polígonos sitiados por piquetes que no permiten ni entrar ni salir mercancías, granjas desabastecidas de alimento para sus animales, empresas que no reciben auxiliares y tienen que enviar a su gente a casa", relata la Asociación Gallega de la Empresa Familiar.

Los empresarios subrayan que urgen tomar medidas pero no a medio o largo plazo, sino que "tienen que ser inmediatas como han hecho países vecinos como Portugal o Francia". Proponen la bajada del precio del combustible y ayudas directas o reducción de los impuestos asociados a los carburantes.