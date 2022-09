Empresas químicas consideran "lógica" la 'excepción ibérica' a las cogeneradoras aunque "llegue tarde"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

Luis Blanco Urgoiti, secretario general de Aveq-Kimika, la Asociación de Empresas Químicas de Euskadi, considera "lógica", aunque llegue "tarde", la aplicación de la 'excepción ibérica' a la industria cogeneradora porque, ha subrayado, "no tenía sentido que se aplicara a los sistemas de ciclo combinado, a los sistemas de generación, y que, en un sistema más eficiente como es el de las cogeneraciones industriales, no se estuviera aplicando".

En declaraciones a Europa Press Televisión, ha afirmado que el sistema de cogeneración es "una ventaja", porque es "mucho más eficiente" desde el punto de vista energético, ya que "ahorra energía de forma global", por lo que debería haber estado favorecido "desde hace mucho tiempo".

A su entender, "no aplicar" la 'excepción ibérica' al sistema de cogeneración era una situación "absurda", que obligaba a las empresas a "tirar" más de energía de línea (de electricidad), que es mucho menos eficiente. "Es una medida lógica. Llega tarde pero bueno, bienvenida sea", ha resaltado.

Portugal, a diferencia de España, sí incluyó a la industria cogeneradora cuando aplicó la 'excepción ibérica', irregularidad que "no tenía sentido", en palabras del representante de la asociación de empresas químicas vascas, que engloba a unas 130 empresas y unos 7.000 trabajadores.

Preguntado sobre si ha tenido conocimiento del cierre de alguna empresa de su asociación por los precios elevados, ha declarado no haber tenido comunicación de ninguna empresa que haya parado equipos en la situación actual de crisis energética.

"No digo que no las haya, pero no nos lo han comunicado, porque básicamente la alternativa es tirar más de línea (electricidad), y evidentemente los precios de la electricidad también están como están", ha aclarado.

Finalmente, ha dicho que se prevé "un año duro" desde el punto de vista de los precios energéticos, aunque los competidores principales, a nivel europeo, se encuentren en situaciones "parecidas".

"El impacto de 'escala' no se está produciendo. No estamos viendo escalones, problemas de pérdida de competividad graves debido a esa homegenidad más o menos con los precios a nivel europeo. Pero claro, eso tiene un impacto directo en la inflacción, en muchas cosas. Sí, se prevé un año complicado desde el punto de vista energético, de los convenios, con la inflacción al 10 por ciento, que es un escenario que no teníamos desde hacía muchísmos años".

