Empresas de telecomunicaciones coinciden en que la IA puede mejorar su productividad

SK Telecom y Deutsche Telekom crean una alianza para reforzar la IA en las telecomunicaciones

HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

Directivos de diferentes empresas de telecomunicaciones han coincidido en que la Inteligencia Artificial (IA) puede mejorar la productividad de sus compañías y han abordado la necesidad de colaborar de manera conjunta y crear alianzas para adaptarse a las nuevas oportunidades.

Así han coincidido varios ejecutivos en la sesión 'Can telecos afford not to be a part of the AI race?' del Mobile World Congress, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

En la charla han participado la responsable de Digital & Innovation de BT Group, Harmeen Mehta; el CTO de Vodafone Groupe, Scott Petty; el CTO de Deutsche Telekom, Abdurazak Mudesir; la global TMT leader de PwC, Jeanette Calandra; la vicepresidenta de Ericsson, Elena Fersman; el líder de Data, Analytics & AI de PwC, Matthew Labovich, y el responsable de AI Global de SK Telecom, Sg Chung.

Calandra ha explicado que el 52% de los directores ejecutivos de telecomunicaciones cree que su modelo de negocio no será viable dentro de 10 años y ha animado a los congresistas a pensar en el papel que la IA puede desempeñar en la transformación de los negocios.

Labovich ha destacado las virtudes de la IA, entre las que se encuentra su capacidad para poder tomar grandes volúmenes de datos e interactuar con ellos como si el usuario estuviera teniendo una conversación, con "términos simples y lenguaje natural".

MÁS PRODUCTIVIDAD

Mehta ha valorado que si las empresas quieren mejorar su productividad, la IA debe focalizarse en la cantidad de tiempo que cada empresario y trabajador dedica a su trabajo: "Tiene que ser el primer punto de ataque".

Petty ha explicado que la IA permite a Vodafone que sus trabajadores sean más productivos porque son más capaces atendiendo a los clientes y resolviendo los problemas que les plantean.

COLABORACIONES

Fersman ha valorado que si las empresas quieren incorporar rápidamente un nuevo algoritmo de IA a sus redes de telecomunicaciones se necesita trabajar en un ecosistema formado por socios: "Nadie construye estas cosas de forma aislada".

Chung ha subrayado la importancia de la nueva 'Global Telco AI Alliance', una alianza entre SK Telecom, Deutsche Telekom y otros tres operadores de telefonía más que tiene el objetivo de desarrollar grandes modelos de lenguaje (LLM) adaptados a las necesidades de las empresas de telecomunicaciones.

Para Mudesir, esta alianza es una buena manera de crear socios en el sector para desarrollar sus objetivos de negocio, entre los cuales está el de abordar el mercado de pymes alemán.