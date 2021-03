ENAC otorga a Aenor la capacidad para certificar brókeres vinculados al sector agroalimentario

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Aenor es la primera entidad en España acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) según la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 para la certificación de agentes y brókeres bajo el esquema 'BRC Global Standard for Food Safety'.

Esta acreditación es vista como un paso importante para Aenor, ya que los traders y brókeres son un eslabón fundamental en la cadena agroalimentaria, y disponer de la acreditación de un esquema como BRC asegurará que se mantienen los niveles de seguridad y calidad alimentaria en este tipo de operadores.

El vídeo del día Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe todas las marchas para el 7 y 8M

Las empresas que podrán obtener esta certificación son aquellas que comercializan con productos alimentarios tanto a nivel nacional como internacional y que prestan servicio a fabricantes, minoristas u otras empresas de servicios alimentarios, pero que no realizan venta directa al consumidor.

El objetivo del esquema de certificación BRC es armonizar las normas de seguridad alimentaria reforzando la cadena de suministro y proteger así a los consumidores. Este esquema fue elaborado por British Retail Consortium, agrupación de las principales asociaciones comerciales de Reino Unido, y desde el principio han exigido que las entidades de certificación que operen dentro de este esquema estén acreditadas por el correspondiente Organismo Nacional de Acreditación, ENAC en España.

Aenor es por el momento la única entidad en España acreditada para certificar agentes y brókeres, una acción coherente con su apuesta por la seguridad de la cadena alimentaria.

Esta se suma a las acreditaciones ya obtenidas por la firma como la certificación de empresas y productoras de envases y embalajes bajo el esquema 'BRC Global Standard for Packaging Materials', la certificación de empresas que almacenan y distribuyen tanto productos alimentarios como no alimentarios según 'BRC Global Standard Storage and Distribution' y la certificación de industrias que elaboran o manipulan alimentos enmarcada en 'BRC Global Standard for Food Safety'.