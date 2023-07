Encarna Navarro, supuesta ex de Bertín Osborne, confirma que mantiene contacto con él

MADRID, 20 (CHANCE)

El pasado fin de semana, Bertín Osborne ocupaba la mayoría de los titulares en los medios de comunicación por salir a la luz el embarazo de su novia, Gabriela Guillén, pero lo cierto es que hubo ota información que publicó 'Socialité' que le hizo estar de plena actualidad: su supuesto romance con Encarna Navarro, de 'Operación Triunfo', en el mismo tiempo que estuvo con la fisioterapeuta.

Bertín se adelantaba a que el programa diese el nombre de la susodicha asegurando a través de un vídeo-comunicado en redes sociales que la información que iba a dar María Patiño era falsa. Según el espacio, la última vez que estos dos se vieron fue en el mes de abril, justo cuando se publica la relación del presentador con Gabriela... pero ¿qué hay de cierto en estos datos?

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Encarna y nos ha confesado que "he felicitado" a Bertín por la futura paternidad que tendrá junto con Gabriela Guillén: "Por supuesto que sí" ya que "es una alegría tremenda" y le ha restado importancia a sus declaraciones asegurando que había sido un accidente: "Supongo que a lo mejor no ha usado las palabras adecuadas y no quiso decir eso".

También le hemos preguntado por el embarazado de Claudia Osborne, pero lo cierto es que nos ha llamado la atención su actitud, ya que nos ha dicho que no era conocedora de ello, por lo que por este motivo no ha podido felicitar al presentador: "ah no lo sabía, la verdad, ¡qué bien, me alegro muchísimo!".

Sin más rodeos, Encarna no ha querido entrar a confirmar si tuvo un romance con el cantante de forma simultánea a cuando se veía con Gabriela: "me vais a perdonar, pero no... no voy a hablar del tema" y ha dejado claro que "es un amigo estupendo con el que tengo una amistad desde hace años, pero no voy a hablar. No tengo que mentir ni que desmentir, no he hablado nunca de mi vida privada".

De lo que tampoco ha querido hacer ningún comentario es respecto a la entrevista que Chabeli Navarro ha dado esta semana desvelando que abortó porque Bertín le convenció para hacerlo: "No he visto nada, no tengo ni idea". De esta manera, lo que está claro es que a día de hoy sigue teniendo relación con el artista y queda en el aire si tuvieron o no un romance.