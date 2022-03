Encarna Sánchez e Isabel Pantoja, volvemos a hablar de su amistad

MADRID, 3 (CHANCE)

Este miércoles se emitía en 'Sálvame Diario' una promoción de una llamada privada de Isabel Pantoja con una persona de confianza que sería emitida hoy. Así ha sido y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho las declaraciones de la cantante, ya que habla como nunca antes de su relación de amistad con Encarna Sánchez y también de la 'no relación' que supuestamente vivió con su madre, Doña Ana, cuando se hizo amiga de la periodista.

La conversación telefónica tuvo lugar en 1993 y lo cierto es que ya ha pasado mucho tiempo, pero si nos remontamos a esa etapa, vemos que corresponde al final de la amistad de ambas, ya que fue en 1991 cuando su vínculo empezó a hacerse notar. Eso sí, en cuanto salieron las famosas fotografías de Isabel con María del Monte en la playa... todo terminó.

En los audios que ha emitido 'Sálvame Diario' en la tarde de este jueves hemos podido ver como Isabel Pantoja ataca duramente a Encarna, asegurando que nunca la escuchaba y que siempre manipulaba las situaciones: "Dice que yo he cambiado muchísimo, que no soy la misma, pues he cambiado por tus mentiras simplemente" decía la Pantoja.

Uno de los audios que más nos ha llamado la atención ha sido en el que la tonadillera le aseguraba a su confidente que estuvo seis días sin hablarse con su hijo por culpa de Encarna, por lo 'controladora' que era. Además, en otro de ellos deja patente la mala relación entre Doña Ana y la periodista, algo de lo que sí se lleva hablando años.

Lo único que ha quedado claro es que Isabel Pantoja estaba cansada y enfurecida en los últimos años de relación con Encarna Sánchez, desahogándose con su confidente que todavía desconocemos su identidad. La hija de la cantante ha confirmado en 'Ya son las ocho' que imagina que su madre tomará medidas legales en contra de esta exposición pública, ya que es una conversación íntima que no tendría por qué haber salido a la luz.