Ence esgrime un informe para asegurar que el traslado de la fábrica de Pontevedra no es posible

La pastera Ence, pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional sobre los recursos presentados contra la prórroga a su concesión en la ría de Pontevedra, esgrime este viernes un informe para asegurar que el traslado de la planta de Lourizán "no es posible".

Destaca que el estudio, de la ingeniería Idom, es "independiente" y está "actualizado" y lo hace público después de la celebración de la mesa de diálogo convocada el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando, según recuerda, la empresa se comprometió a encargar una actualización "profunda" de este estudio.

Al respecto, subraya que "confirma los motivos técnicos que harían inviable que la planta se trasladara a otra ubicación". En concreto, dice, "se desprende que no es posible" trasladar la fábrica de la compañía en Pontevedra "a ningún otro emplazamiento".

El documento, según Ence, alude a la "inviabilidad" de implantar una instalación de las características de Ence-Pontevedra en ninguna de las ubicaciones analizadas, que son, según la empresa, "las únicas de la comunidad autónoma que podrían albergar un complejo industrial".

Argumenta que el encargo de este estudio actualizado lo pidió "por responsabilidad social y como parte de su compromiso con las personas" tras un encuentro que reunió a administraciones públicas, representantes de los trabajadores y compañía.

441 ÁREAS

Según Ence, este estudio "parte de las 441 áreas que contempla el plan sectorial de áreas empresariales de Galicia, ya que estas son las únicas áreas en Galicia donde se puede implantar cualquier industria de estas dimensiones, de acuerdo al ordenamiento territorial de Galicia y respondiendo a las directrices de ordenación del territorio".

"A partir de aquí, se descartan todas aquellas ubicaciones que, de forma obvia, no cumplen con los requisitos necesarios para poder albergar una instalación de estas características (superficie, captación de agua cercana, modelo territorial definido por las directrices de ordenación del territorio, etc.)", apunta.

Con base a ellos, identifica, según apunta, siete ubicaciones para "explicar las razones por las que tampoco en ellas sería viable ubicar una planta de producción de pasta de papel como la de Ence en Lourizán".

Estas ubicaciones que también rechaza son el polígono industrial del lago de Meirama, el parque empresarial Encrobas 1, el polígono industrial Vilar do Colo en Fene-Cabanas, el polígono industrial A Boeira, el de Penapurreira en As Pontes, Braña do Can en Teo-Santiago y el polígono industrial Chan de Amoedo en Pazos de Borbén.

LOS MOTIVOS

En el caso del lago de Meirama, "el estudio revela que, ente otros factores, no se puede asegurar la disponibilidad de agua ni la descarga del efluente". "Otro de los motivos que llevan a desechar esta ubicación es la afección aeronáutica. En concreto, se alude a la servidumbre de limitación de altura de aproximación de aeronaves, debido a su cercanía con el aeropuerto de Alvedro (A Coruña)", apunta Ence.

El de Encrobas 1 es un supuesto "similar", pues "entre las razones principales que lo eliminan como posible ubicación se sitúa la limitación de altura por cercanía al aeropuerto". "En esta ubicación tampoco se puede asegurar la disponibilidad de agua ni la descarga del efluente", dice.

En Vilar do Colo (Fene-Cabanas), el informe incide en que en esta ubicación "tampoco se podría garantizar la disponibilidad de agua". "El elevado impacto paisajístico", añade, "derivado de una topografía desfavorable, es otro de los inconvenientes que descarta a este polígono como candidato a alojar una planta como la de Ence".

En A Boeira destaca de nuevo que "no sería posible garantizar la disponibilidad de agua, debido a su captación en cauce con aprovechamiento hidroeléctrico". También indica que "aspectos como el elevado impacto paisajístico, debido a una topografía desfavorable, son otros de los factores que llevan a Idom a desestimar este polígono como opción viable".

Por su parte, sobre Penapurreira (As Pontes), "la construcción de la canalización del efluente afectaría a espacios naturales protegidos" y, entre otros motivos, resalta "la incertidumbre de disponibilidad de agua por otros usos".

En Braña do Can (Teo-Santiago), llama la atención el "elevadísimo consumo energético de bombeo y su correspondiente impacto ambiental, más allá de otros factores, como el impacto paisajístico (visible, incluso desde la Cidade da Cultura y desde la Catedral de Santiago)".

Finalmente, en Chan de Amoedo (Pazos de Borbén), "la captación y el vertido serían prácticamente inviables", según señala la pastera. Así, afirma que "tendría que instalarse una conducción de efluente por zonas de alta densidad de población".

"En definitiva, este informe independiente y actualizado concluye que ninguna de las áreas empresariales recogidas en el plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de la comunidad pueden considerarse viables para acoger una planta de pasta de papel como la de Ence en Pontevedra", concluye.