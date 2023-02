Endesa no hará megaproyectos ligados al hidrógeno verde y prefiere apostar por inversiones moderadas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que el hidrógeno tiene un "presente incierto" y un "futuro prometedor", pero cree que a día de hoy la tecnología no está lo suficientemente desarrollada y que sus costes la hacen "inviable", por lo que la empresa prefiere realizar inversiones más moderadas en este campo y no apostar por "megaproyectos".

A su juicio, el hidrógeno verde servirá en el futuro para complementar la electrificación, dado que hay mucha industria pesada no puede dar ese paso y necesita "consumir gas", si bien ha señalado que lo mejor para la descarbonización en este sector es el hidrógeno.

"Desde una posición académica tiene todo el sentido. Lo que ocurre es que hoy en día los precios del coste de esta tecnología la hacen absolutamente inviable. Tiene que desarrollarse la tecnología. Nosotros, como Endesa, estamos también en algún proyecto de hidrógeno, quizá somos más moderados que otros en el sentido de ir paso a paso. Quizá nos confundamos, vaya usted a saber. Hacer pequeños proyectos, probar, ver las distintas tecnologías (...) y en esto (en referencia al hidrógeno) gastar poco dinero", ha valorado Bogas ante la prensa en la presentación de los resultados de Endesa.

Por otro lado, ha opinado que alrededor del hidrógeno se está creando una "burbuja" y ha señalado que él es más partidario de producir el hidrógeno cerca de donde se va a consumir.

"Hay otros que no, hacemos el megaproyecto aquí y luego ponemos lo en los hidroductos (...) El hidroducto es un lío y, caro no, lo siguiente. La tecnología no está desarrollada. Nos parece bien que otros vayan, pero tiene un presente incierto. Se dan todas las condiciones para que sea un elemento muy importante en el futuro", ha subrayado.

De este modo, el consejero delegado de Endesa ha descartado que la empresa vaya a realizar grandes inversiones en hidrógeno verde, al menos, en el corto plazo. "Nosotros vamos a destinar nuestros recursos a invertir en renovables, a fortalecer la red, a digitalizarla, a crear plataformas y dar mejor servicio a nuestros clientes y un poco a esto (en referencia al hidrógeno)", ha zanjado.

SOBRE EL H2MED

Por otro lado, Bogas fue preguntado acerca de la reciente polémica entre Francia y España a cuenta del hidroducto (H2Med) entre Barcelona y Marsella debido a la intención del Gobierno galo de que a través de esta infraestructura circule hidrógeno de origen nuclear, conocido como 'hidrógeno rosa' y el cual el Ejecutivo español considera que no es renovable.

En su opinión, el proyecto es una buena solución para convertir a España en un 'hub' para distribuir y vender hidrógeno al resto de Europa, si bien ve una cierta "contradicción" en el postulado francés en cuanto a sus intenciones sobre el hidrógeno de origen nuclear.

Así, ha defendido que si bien la nueva taxonomía europea indica que el hidrógeno de origen nuclear se puede considerar verde, ha matizado que lo que dice el documento es que esa catalogación corresponde a "la nueva nuclear, no a la existente ahora mismo".

CIERRE DE LA PLANTA DE AS PONTES

En cuanto al cierre de la planta de Endesa en el municipio coruñés de As Pontes, Bogas ha señalado que la idea que se había puesto sobre la mesa era "pasar el invierno y luego ver qué pasa", si bien ha indicado que considera que la clausura de la misma está "próxima".

Acerca del futuro de las instalaciones, el consejero delegado de Endesa ha recordado el acuerdo con Sentury para la instalación de una fábrica de neumáticos que recibirá una inversión de 477 millones de euros y creará en torno a 750 puestos de trabajo.

Asimismo, ha señalado que había dos proyectos para instalar plantas de hidrógeno verde, uno de Endesa y otro de Reganosa y EDP, si bien ha reconocido que parece que tiene "más sentido hacer una conjunta" y que las conversaciones actuales van en esa dirección.

DESINVERSIONES EN GAS

Preguntado acerca del plan de desinversiones en el negocio de gas de la compañía con el objetivo de recortar su deuda, Bogas ha señalado que "todavía no han empezado". No obstante, ha reconocido que "hay cierto interés por parte de algunas empresas".

"Está en línea con nuestra dirección estratégica esa desinversión y creemos que hace unos meses el entorno era mejor para vender parte del negocio del gas. Hoy todavía sigue siendo bastante atractivo y esperamos llevar a cabo esta operación antes de final de año", ha aseverado.