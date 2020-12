Endesa no tiene "ninguna presión" para realizar adquisiciones para acelerar su crecimiento

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha afirmado que la compañía no tiene "ninguna presión" para realizar adquisiciones que permitan acelerar su crecimiento, y ha asegurado que se abordarán siempre que "no destruyan valor".

En una rueda de prensa, Bogas indicó que Endesa "siempre está pendiente" de los movimientos en el mercado para posibles adquisiciones, aunque siempre bajo dos reglas: "que tengan sentido estratégico y que seamos capaces de crear valor para nuestros accionistas".

El directivo reconoció que existe actualmente "una burbuja de renovables", en la que te piden a la hora de acudir a alguna operación "precios que no seríamos capaces" de afrontar.

Por otra parte, Bogas señaló que no cree que el blindaje a las inversiones extranjeras adoptado por el Gobierno por la crisis del Covid-19 sea "una norma que hayan puesto para prevenir nada de Enel", la energética italiana que es su máximo accionista.

"No está hecho para impedir a Endesa que su accionista mayoritario haga una inversión o compra, no creo que la hayan puesto para nosotros y no creo que nos afecte, y si hiciéramos alguna compra no habría ningún problema, más allá de los cumplimientos de competencia necesarios", dijo.

Por otra parte, valoró la apuesta por el hidrógeno verde, donde la compañía quiere ser protagonista y priorizar los proyectos que tengan sentido para las ayudas europeas, como en el caso de la descarbonización de las islas.