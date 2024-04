Eneko Andueza: "No veo mayor impedimento a ser secretario general del PSE y vicelehendakari"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha afirmado que "no ve mayor impedimento a ser líder del PSE y vicelehendakari".

En una entrevista en Diario Vasco, recogida por Europa Press, Andueza analiza además el inicio este lunes de las conversaciones entre PNV y PSE-EE de cara a conformar un futuro Gobierno en Euskadi.

Tras indicar que los socialistas acuden "con la mente abierta y, sobre todo, con la disposición de escuchar, de construir y de llegar a un acuerdo que contribuya a afrontar todos los retos que tenemos encima de la mesa con las máximas garantías", señala que al que le corresponde poner encima de la mesa cuál es "su lectura de la situación" es al PNV.

A su juicio, el programa de gobierno tiene que ser "ambicioso y con capacidad de transformar" y defiende que los socialistas tienen que tener una "mayor representación" en el Ejecutivo.

Asimismo, sostiene que las tres consejerías que los socialistas han gestionado durante la pasada legislatura han puesto en marcha "una hoja de ruta que tiene que tener su continuidad" porque le han dado "mucha mayor coherencia y eficacia".

Por otro lado, y cuestionado por la posibilidad de ser vicelehendakari, Andueza dice que la última decisión, "por la afección personal que tiene", la tomará él.

"Pero no me gusta tomar las decisiones solo. Lo consultaré, analizaré y valoraré con mi círculo más cercano del partido y con personas que en algún momento han tenido que tomar esa misma decisión. No soy una persona a la que le ciega su ambición personal", añade.

En este contexto, recuerda que Idoia Mendia compatibilizó el cargo de vicelehendakari con el de secretaria general. "Ha habido otros compañeros como el propio Patxi López que era lehendakari y secretario general. El propio presidente del Gobierno es secretario general del PSOE. No le veo mayor impedimento", zanja.