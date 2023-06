Eneko Atxa, chef encargado del menú de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, rompe su silencio

MADRID, 13 (CHANCE)

Uno de los primeros detalles que trascendieron de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva fue el chef encargado de elaborar el menú con el que sorprenderían a sus invitados el próximo 8 de julio en el palacio de El Rincón. A pesar de que sonaban los nombres de reconocidos cocineros como Mario Sandoval, Ramón Freixa o Martín Berasategui -con los que la marquesa tiene cierta amistad- la pareja tuvo claro desde el principio que dejarían su convite en manos de Eneko Atxa, dueño del Asador Azurmendi, reconocido con 3 Estrellas Michelín.

Tras la ruptura de Tamara con la firma encargada de confeccionar su vestido de novia, 'Sophie et Voilà' hace poco más de un mes, se especuló con que la socialité podría quedarse no solo sin look nupcial sino también sin menú. ¿El motivo? Que Eneko Atxa es primo hermano de Saioa Goitia, directora creativa de la marca bilbaína, y no le habría sentado bien la actitud de la hija de Isabel Preysler con las diseñadoras.

Un rumor infundado que el entorno del chef de Azurmendi no tardaba en negar, dejando claro que su relación familiar con 'Sophie et Voilà' no influiría para nada y que él sería el encargado de elaborar los platos que se degustarán en la boda de Tamara e Íñigo.

En plena cuenta atrás para el 'sí quiero', Eneko Atxa ha viajado a Madrid para asistir a un evento gastronómico en el que se han reconocido los mejores restaurantes de Europa, y ha roto su silencio. Tímido y parco en palabras, el chef ha revelado cómo son los novios, evitando sin embargo adelantar ningún detalle del menú, uno de los secretos mejor guardados del enlace del año: "Yo nunca opino de ningún cliente. La discreción prima siempre, y como yo siempre digo, las personas que llegan a nuestra casa se tienen que sentir en su casa y nosotros no somos nadie para hablar de nadie".

Lo que sí ha aclarado es que "yo me ciño solo a mi trabajo" y en ningún momento le ha afectado que se especulase con que no haría el convite tras la ruptura de Tamara con 'Sophie et Voilà'. "Esos rumores no me incomodan porque tengo que ser un profesional dentro y fuera de la cocina, y respetar cien por cien a todos mis clientes" asegura.

"Nunca comento nada sobre mis clientes, pero yo soy feliz y cuido a todos mis clientes por igual, con todo el mimo y el cariño del mundo" añade, revelando que la marquesa e Íñigo son unos "buenos anfitriones". "Por supuesto" afirma, destacando que "los clientes son fundamentales, importantísimos para nosotros, y la opinión que más me importa es la de después del plato, la de si les ha gustado o no les ha gustado, si han estado contentos o no han estado contentos en casa. Eso es lo que tiene que primar siempre para un cocinero".

Sobre el menú que elaborará en la boda del año, discreción absoluta pero alguna que otra pista: "Cada día hay que preparar todo, pero cocino pensando siempre en el territorio, con muchísimo cariño e intentando hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo rico, lo más elegante posible también. Y sobre todo eso, igual que con los clientes, con la comida: respetuosos". "Haciendo felices a los demás o intentándolo, siempre somos felices" concluye.