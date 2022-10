Energía afirma que habrá que hablar con Europa sobre cómo se financia la nueva conexión con Francia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha defendido que Europa debe participar en la financiación del nuevo corredor de energía verde entre Barcelona y Marsella que han acordado este jueves construir España, Portugal y Francia para impulsar la interconexión con Europa.

En comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, Aagesen consideró que esta decisión hace de hoy "un día para celebrar", ya que se trata de una infraestructura "esencial y fundamental".

Por ello, indicó que existe un programa RePower UE en Bruselas para subvencionar este tipo de instalaciones, por lo que habrá que "hablar con Europa a ver de qué manera se financia".

Además, Aagesen valoró que España "ha liderado el debate europeo". "Es la realidad, ha puesto encima de la mesa las grandes medidas que ahora pone encima Europa", dijo.

No obstante, lamentó que este esfuerzo del Ejecutivo "no tiene reflejo", ya que se ha conseguido en "un contexto convulso, en el que los precios de la energía han crecido, que son precios globales" y no los pone el Gobierno.

Además, defendió el mecanismo ibérico que se aplica en España y Portugal y que "ahora Europa se está planteando instalar a nivel europeo", ya que "funciona muy bien y por eso otros Estados miembro lo quieren poner", dijo. "Eso se llama mecanismo ibérico, se llama ser innovar, defender a nuestro consumidores y ahorrar", añadió al respecto.

PRESUPUESTOS EN "CLAVE VERDE"

Asimismo, Aagesen subrayó que las cuentas en Energía para el próximo año están definidas en "clave verde" y con el objetivo de ser "continuista" en la estrategia del Gobierno de acelerar la transición energética.

Además, destacó que se trata de un presupuesto "robusto", con una partida de 7.871,8 millones de euros, que permite "dar respuesta a la situación energética que estamos viviendo, que se preocupa por la seguridad de las familias y las empresas, y que lidera la transformación energética y la búsqueda de la autonomía".

Por otra parte, apuntó la apuesta en estos presupuestos por las renovables como instrumento acelerador de la transición energética, con el foco especialmente puesto en el autoconsumo y el hidrógeno renovable.