Energía denuncia que hay CCAA que no convocan ayudas de fondos europeos cuando otras las tienen ejecutadas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha lamentado que hay comunidades autónomas que aún no han convocado siquiera las ayudas de programas financiados con fondos europeos, como el del apoyo al autoconsumo, que en otras está ejecutado al 100%.

Así, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para informar de los números de su departamento en las nuevas cuentas, Aagesen ha asegurado que le "gustaría tener competencia" para que las comunidades que no sacan estas ayudas, lo hicieran, pero que no es el caso, y que estas ayudas no están centralizadas.

En este caso, ha explicado que se trata de un programa lanzado antes de verano y ha citado que comunidades, como Baleares, ya han ejecutado el 100% y han pedido un presupuesto adicional. Otras, ha asegurado, también van "muy rápido", pero no ha dado nombres, como tampoco ha citado qué comunidades no han convocado siquiera las ayudas.

Todo ello tras pedirle cuentas varios grupos por la ejecución de las partidas de los Presupuestos vigentes de 2021, como la diputada de Cs Mari Carmen Martínez Granados, que se ha preocupado por la ejecución de estas ayudas para el autoconsumo.

En todo caso, Aagesen ha señalado que las líneas de ayuda abiertas "tienen vocación de continuidad" y que en su departamento tienen más del 65% de los fondos comprometidos.