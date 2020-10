¿A qué se enfrentan las hijas de María Teresa Campos este fin de semana?

MADRID, 10 (CHANCE) La excusa de 'yo no voy a hablar de esto' ya no les va a servir a Terelu Campos y Carmen Borrego a la hora de tratar la delicada entrevista que hizo María Teresa Campos el sábado pasado en el Deluxe. Las tres se retroalimentan, porque todas hablan de todas y aunque no lo sepan, o mejor dicho, no quieran, van en un pack. Si acaso, la madre de Alejandra Rubio es la única que ha conseguido de alguna forma desvincularse de su madre y su hermana mediáticamente.

MADRID, 10 (CHANCE) La excusa de 'yo no voy a hablar de esto' ya no les va a servir a Terelu Campos y Carmen Borrego a la hora de tratar la delicada entrevista que hizo María Teresa Campos el sábado pasado en el Deluxe. Las tres se retroalimentan, porque todas hablan de todas y aunque no lo sepan, o mejor dicho, no quieran, van en un pack. Si acaso, la madre de Alejandra Rubio es la única que ha conseguido de alguna forma desvincularse de su madre y su hermana mediáticamente. Las dos tienen que contestar a muchas cosas, pero la primera pregunta es: ¿por qué no llamaron a Jorge Javier Vázquez? Y es que tal y como ha comentado el presentador esta semana, está decepcionado con ellas porque igual que le llaman para tonterías, no fueron capaz de llamarle al día siguiente para saber cómo estaba después de esa entrevista. Otra de las preguntas a las que tendrán que responder será a: ¿Os mintió vuestra madre diciendo que Jorge Javier Vázquez era quien insistió para que fuera al programa? o en su defecto, ¿vuestra madre os dijo que no se iban a tocar algunos temas en su entrevista? Todo ello se ha hablado en los platós de televisión durante esta semana y Jorge se ha mostrado muy dolido con Teresa Campos porque asegura que le mintió a sus hijas diciendo según que cosas. Y podríamos detallar muchas más preguntas a las que tendrán que hacer frente y a las que muchos dan por sentado que no van a contestar porque van a optar por el silencio, como hacen cuando algo les ataca... lo que no se dan cuenta es que ellas, trabajan en el medio y hablar de las personas en los platós y en las revistas sin pensar en las consecuencias que tendrá. Como bien dijo María Patiño, María Teresa Campos ha sido quien ha revuelto todo esta semana, pero la que culpable de que se sentara en el Deluxe, entre ellas, fue su hija Carmen Borrego por generar contenido tras su exclusiva hablando de Rocío Flores.