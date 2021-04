El enorme enfado de Massiel cuando le preguntamos por las declaraciones de Rocío Carrasco sobre ella

MADRID, 8 (CHANCE)

Rocío Carrasco recordó, durante el sexto capítulo de su serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' uno de los episodios más complicados que la ha tocado vivir; cuando se aseguró, en diferentes medios de comunicación, que Fidel Albiac - su amor y su gran apoyo desde hace más de dos décadas - la había maltratado.

Como no podía ser de otra manera, Rocío aludió a Massiel que, en su día, declaró públicamente que la hija de su amiga Rocío Jurado tenía un ojo morado tras un presunto maltrato de su novio. Una acusación que la joven no sólo negó tajantemente entre lágrimas, sino que demandó a la ganadora de Eurovisión, que tuvo que pagarle 60.000 euros por vulnerar su honor.

Hace unos minutos, Massiel reaparecía tras salir a la palestra en la docuserie de Rociíto y, tan enfadada como nerviosa, se ha negado tajante a gritos a pronunciarse sobre las declaraciones de la hija de Rocío Jurado.

Muy molesta e intentando protegerse de las cámaras con un paraguas, la cantante ha estallado con un "no, no. ¡Qué no!. De ninguna manera". Sin poder disimular su nerviosismo en estos complicados momentos en los que su nombre vuelve a salir a colación del momento más crítico en la relación de Rocío y Fidel Albiac, Massiel ha repetido en numerosas ocasiones "De ninguna manera, no entro" cuando le pregutamos por la seie documental.

Haciendo aspavientos y tapando el objetivo de la cámara con la mano, la artista se niega a hablar de Rocío Carrasco asegurando que "no quiero, no es mi vida". Enfadadísima, y antes de irse, Massiel ha pedido que le dejemos "en paz" porque "soy una persona de riesgo y estoy pendiente de la vacunación".

