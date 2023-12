Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, da su veredicto sobre el papel de comentarista de Belén Esteban

MADRID, 1 (CHANCE)

Demostrando que es polifacética a más no poder y que no pierde el tiempo a pesar del final de 'Sálvame', Belén Esteban dejaba sin palabras a los aficionados del Atlético de Madrid -club del que es forofa- ejerciendo como comentarista radiofónica en el último encuentro del equipo colchonero en el Civitas Metropolitano.

Un inesperado debut como periodista deportiva sobre el que ahora se pronuncia el presidente del conjunto rojiblanco, Enrique Cerezo, que está de enhorabuena porque con motivo de su 75º cumpleaños 75 personalidades le dedican unas emotivas palabras en un libro muy especial que acaba de presentar en Madrid el productor cinematográfico.

"Belén es una atlética furibunda y yo creo que lo hizo muy bien. Yo no fui el que la invitó personalmente, la invitó una emisora de radio, pero me parece fenomenal" ha reconocido, asegurando que la de San Blas sería una gran comentarista de los partidos del Atlético de Madrid: "Es una chica trabajadora y fíjate, trabaja hasta los domingos y los sábados, tú imagínate. Y lo hará muy bien". "No he visto nada que mejorar de lo que ha hecho Belén a lo que han hecho otros compañeros vuestros locutores de televisión, digo de televisión o de radio" ha sentenciado, comparando a la 'princesa del pueblo' con los periodistas que habitualmente comentan los encuentros de su equipo.