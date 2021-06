Enrique López niega "disensión" entre Ayuso y 'Génova' por indultos y ve detrás una "cortina de humo" de la izquierda

Cree que se está buscando "desviar la atención" para que no se hable de la "humillación" al pueblo español y pide preguntar a Vara y Page

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha rechazado de plano que exista "disensión" entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la cúpula del PP que dirige Pablo Casado a raíz de las declaraciones de la primera sobre el Rey y los indultos a los líderes del 'procés'. A su entender, desde la izquierda se busca "desviar la atención" con esta "cortina de humo".

"No veo ninguna disensión en el seno del PP y los que intentan generar esa disensión se van a encontrar con un estrepitoso fracaso. El PP está unido porque es un partido de Estado que cree en la Constitución y en su defensa", ha afirmado rotundo López en acto del gobierno regional en la escuela de policía de la Comunidad de Madrid.

López ha dicho que él no iba a participar en esta "polémica" que, a su juicio, se intenta generar "desde la izquierda y algunos medios de comunicación" como "cortina de humo" para que no se hable de "lo que hay que hablar": "un Gobierno que humilla al pueblo español y que va a conceder el perdón a aquellos que no se lo merecen".

"NO NOS PERDAMOS EN POLÉMICAS ESTÉRILES"

"No nos perdamos en polémicas estériles que lo único que hacen es generar una cortina de humo para que no se hable de la vergüenza que supone la concesión de estos indultos", ha reiterado el también consejero de Justicia, Víctimas e Interior de la Comunidad de Madrid.

Dicho esto, ha recalcado que lo "importante" en este caso sería preguntar a 'barones' territoriales del PSOE como Emiliano García-Page o Guillermo Fernández Vara "qué opinan de verdad de estos indultos". "Ésa es la verdadera polémica", ha enfatizado.

Preguntado si comparte con Ayuso que es una vergüenza que el Rey tenga que firmar los indultos, ha señalado que lo que es una "vergüenza" es tener a un presidente del Gobierno "presa de los presos" y que vaya a dar unos indultos sin haber pedido perdón ni arrepentirse.

A su juicio, la "izquierda" intenta que no se hable de lo que está ocurriendo en España con los indultos porque el propio Gobierno de España "se ha convertido en adversario del Estado de Derecho y del pueblo español".

"EL REY NO PUEDE HACER NADA"

Enrique López ha desvinculado al Rey de esa decisión de los indultos y ha destacado que la responsabilidad corresponde "en exclusiva" al Gobierno de España, quien cometerá una "humillación" al pueblo español y al Estado de Derecho si da ese paso.

Tras asegurar que están ante un Gobierno que "no tiene vergüenza alguna", ha dicho que es "verdaderamente triste" que en un Ejecutivo en el que hay tres jueces "se vaya a cometer esta tropelía contra el Estado de Derecho".

Al ser preguntado si cree que el Rey debería hacer algo para evitar firmar esos indultos, López ha señalado que Felipe VI "no puede hacer nada". "Su función constitucional está claramente establecida en la Constitución e insisto, no desviemos la atención", ha afirmado, para recalcar que lo "grave" es que Sánchez "va a utilizar el Estado de Derecho como combustible para ganar tiempo" en el Palacio de la Moncloa.

"¿CON QUÉ LEGITIMIDAD VAMOS A RECLAMAR A EUROPA A LOS HUIDOS?"

Tras asegurar que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos está "más dedicado a satisfacer las necesidades de los que delinquen" y de los "huidos de la Justicia" que del resto de ciudadanos, ha criticado duramente que Pedro Sánchez considere que "aplicar la ley es vengarse" y "perdonar a los que han delinquido es buscar concordia".

Enrique López ha acusado además al Gobierno de "enfrentar" al pueblo español a "uno de los momentos más vergonzosos" de la democracia y poner el Estado de Derecho "al pie de los caballos". A su juicio, está "haciendo favores a los que odian España" y "faltando a la indignidad del pueblo español".

"¿Con qué legitimidad vamos a pedir y reclamar a Europa que nos envíe al resto de los huidos cuando estamos perdonando a los condenados en España, que ni se han arrepentido ni piden perdón y además manifiestan que lo volverían a hacer?", se ha preguntado.