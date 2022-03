Enrique López (PP) afirma que el discurso de Ayuso manifestó "un estado de ánimo" sin "citar ningún nombre"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha afirmado este miércoles que el discurso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante la Junta Directiva del PP manifestó "un estado de ánimo" sin "citar ningún nombre".

López se ha referido a las duras palabras vertidas por Ayuso ante la dirección del Partido Popular al proponer expulsar a los que formaron parte de la campaña orquestada contra ella porque no cree "en las heridas cerradas en falso". "Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros", espetó Ayuso.

"Manifestó un estado de ánimo y no citó ningún nombre. Únicamente solicitó al partido que se depuren responsabilidades. Y nada más", ha subrayado el responsable de Justicia de los 'populares'.

A preguntas sobre si le consta que haya habido una campaña de descrédito dirigida a la dirigente regional, ha señalado que "no tiene conocimiento" al respecto. "Ayuso tiene toda mi confianza en todo lo que diga", ha recalcado.

También se le ha preguntado sobre si habrá cambio en el Gobierno regional, a lo que ha manifestado que ese extremo lo tendrá que decidir la presidenta regional que es "quien determina el gobierno que necesitan los ciudadanos de Madrid".