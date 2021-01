Enrique Ponce y Ana Soria ¡se comen a besos!

MADRID, 27 (CHANCE)

Pocos meses antes de empezar el verano saltaba a la prensa del corazón una noticia que nos dejaba completamente impactados: Enrique Ponce se separaba de Palomas Cuevas y emprendía una nueva aventura amorosa con una joven malagueña. Lo cierto es que ya lo vemos con total naturalidad, pero al principio nos resultó bastante chocante ver al torero pasear su nuevo amor por España tras haber estado años en un segundo plano.

Ahora, meses más tardes y cerca de celebrar un año juntos, los dos viven en el mismo domicilio y han formado el tándem que siempre quisieron ser. Alejados de la polémica, incluso de las páginas de revistas donde tantas veces han sido protagonistas, los dos tortolitos están locamente enamorados y prueba de ello son las publicaciones que muchas veces comparten en redes sociales.

En esta ocasión, la joven ha mostrado en sus stories como su amor, Enrique Ponce, le come la cara a besos. Unas imágenes de lo más románticas y que demuestran el gran amor que sienten el uno por el otro. Lo cierto es que ya no nos resulta extraño ver al torero que siempre tuvo una vida discreta al lado de Paloma Cuevas mostrarse así por redes sociales, de hecho lo que nos resultaría raro sería no verle así.