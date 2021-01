Enrique Ponce declara su amor por Ana Soria con una preciosa fotografía en la playa

MADRID, 24 (CHANCE)

Han pasado a un segundo plano, Enrique Ponce y Ana Soria no están de plena actualidad informativa, pero lo cierto es que bastante tiempo estuvieron en el 2020, ya que no se hablaba de otra que no fuera de ellos. En esta ocasión, el torero ha colgado en su perfil de Instagram una preciosa fotografía con su pareja con la que le declara su amor a los cuatro vientos.

En ella podemos ver como el diestro abraza a Ana Soria y la mira fijamente a los ojos. Enrique ha compartido estas instantánea en sus stories y ha añadido una canción 'Por eso te amo' de Río Roma. Y es que no cabe duda de que está locamente enamorado de ella y que aunque no se expongan públicamente ni paseen su amor como hacían hace unos meses, los dos siguen viviendo en la misma burbuja.

Ana Soria, orgullosa de esta dedicación, ha compartido la publicación en sus stories para que todos sus seguidores vean el gran amor que siente su pareja por ella y dejar claro que su relación es de verdad. Lo único que está claro es que con el paso de los meses los dos han demostrado estar enamorados y que lo que querían era vivir su amor con libertad.