Enrique Ponce se retira de los ruedos por "tiempo indefinido"

MADRID, 28 (CHANCE)

Después de su última corrida de toros en Alicante donde acompañó a José María Manzanares en el 50 aniversario desde su alternativa como torero, Enrique Ponce ha decidido alejarse indefinidamente de los ruedos. Si bien su pareja actual Ana Soría había mostrado públicamente su sufrimiento cada vez que lo veía frente a un toro, el diestro ha decidido que es el momento de alejarse de los ruedos para poder disfrutar al máximo de la nueva etapa que está viviendo a nivel personal.Ha sido a través de un comunicado oficial como el dietro hecho pública su decisión después de más de 30 años en la profesión. "Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado".Aunque podría no ser un adiós definitivo, Ponce deja claro en su escrito que por el momento no tiene fecha de vuelta: "En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido".