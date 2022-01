Enrique Santiago, sobre la crisis de Ucrania: "Es Europa quien tiene que construir un proyecto de convivencia con Rusia"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha apuntado este martes sobre la crisis de Ucrania que "es Europa quien tiene que construir un proyecto común de convivencia con Rusia", al tiempo que ha saludado que Europa esté apostando por la vía de la diplomacia.

Así lo ha señalado Enrique Santiago en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si queda claro que el Gobierno apuesta por la vía diplomática. A su juicio, "lo que toca es diplomacia, desescalamiento, desmilitarización de la región y desnuclearización de Europa a ser posible".

Para Santiago, es "imprescindible" apostar por esa opción y definir un papel de Europa "activo" porque, según ha explicado, este conflicto no puede ser el lugar de confrontación entre dos potencias "que piensan que el mundo sigue siendo bipolar entre Rusia y EEUU".

Ha explicado que estamos en una situación de "multilateralidad" y que, al margen de quien gobierne en Rusia y en Europa, los europeos tienen "la obligación de construir un proyecto común con Rusia". "Cuando definamos correctamente ese proyecto sin injerencias de otras potencias que no coinciden sus intereses estratégicos con los nuestros, en ese momento, tendremos garantizado que no nos vamos a encontrar con crisis como esta", ha asegurado

"No cabe duda que es el momento del 'No a la guerra'. No hay nada más antiguo en el mundo que las guerras, que impiden el disfrute de cualquier derecho. Es la mayor tragedia que puede haber", ha declarado.