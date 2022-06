Enrique Solís y Alejandra Domínguez, enamorados pero sin planes de boda

MADRID, 1 (CHANCE)

Enrique Solís está viviendo un momento de lo más emocionante. Muy enamorado de Alejandra Domínguez, ambos forman una de las parejas más discretas de la aristocracia española y todos los pasos que dan es en absoluto secreto. Hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos tortolitos y lo cierto es que hemos visto el amor y la complicidad que poseen.

El hijo de Carmen Tello nos ha confesado que por el momento descarta que haya boda con Alejandra Domínguez y tira de humor para explicar el por qué: "pues ahora como he celebrado mi cumpleaños, de momento ni este año ni el que viene, ya me he quedado sin presupuesto, hay que esperar para el siguiente".

Por su parte, Alejandra Domínguez nos confesaba que si le pidiese su mano, podría salir corriendo y no podía evitar reírse al pensar en esa situación: "no sé cómo reaccionaría, lo mismo me da por salir corriendo, novia a la fuga, literal"... no cabe duda de que entre los dos de momento no han planeado darse el 'Sí, quiero'.

Y es que Alejandra prefiere que la relación vaya poco a poco: "no lo sé, me da como ansiedad. Que vaya fluyendo poquito a poco, de forma natural porque si no, me da como no sé cómo puedo reaccionar. Sarampión". Mientras tanto, Enrique Solís bromea con que esperará a casarse cuando sus amigos se estén divorciando: "yo voy viendo que se me va casando el personal. A ver si engancho mi boda cuando se esté separando la siguiente generación".

Alejandra nos confiesa no gustarle el nuevo trabajo de su novio por mantenerle mucho más tiempo ocupado: "tiene su trabajo, al cual está totalmente entregado, le apasiona. A mí no me encanta tanto su nuevo trabajo porque lo veo menos todavía". Le describe como una persona muy entregada al trabajo, diferente a su forma de ver su carrera profesional: "yo creo que él es incomparable a cualquiera, literal. Es un culo inquieto, abarca muchísimo" y añade: "necesita tener la mente ocupada, porque tiene una agilidad mental brutal. Yo, desde luego, soy más de descansar, series y sofá".