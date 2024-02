Enrique Solís, de incógnito, echa a correr al escuchar el nombre de Vicky Martín Berrocal

MADRID, 23 (CHANCE)

La revista 'Diez minutos' ha destapado la pareja -con permiso de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia claro está- sorpresa del momento. Y no es otra que la protagonizada por Vicky Martín Berrocal, una de las solteras de oro de nuestro país, y el conocido empresario y ex de Tamara Falcó, Enrique Solís, que han sido pillados de lo más cómplices y acaramelados en la noche madrileña.

La diseñadora se enteraba este martes en directo en 'TardeAR' de que la habían fotografiado con su nueva ilusión y, desencajada porque no se lo esperaba, afirmaba que las imágenes hablan por sí mismas y que es una alegría que la hayan "cogido por primera vez sin estar trabajando, pasándomelo bien, disfrutando de la vida y sin tener que dar explicaciones a nadie de lo que hago y dejo de hacer después de dos años soltera".

Desde entonces, silencio absoluto por parte de Vicky, que centrada en sus compromisos profesionales este jueves ha inaugurado en Málaga su nueva tienda 'Victoria' y ha evitado confirmar su incipiente historia de amor con Enrique, aunque su sonrisa la delata.

En cuanto al empresario, que posee entre otros negocios la próspera cadena hotelera 'One Shot' y la exclusiva marca de ropa masculina 'The Seëlk', se ha mostrado de lo más esquivo desde que salió a la luz su posible idilio con Vicky. Y no ha sido hasta este viernes cuando, después de varios días jugando al gato y al ratón con la prensa, hemos podido ver a Enrique por primera vez y preguntarle por su relación con la diseñadora.

Pero su reacción no ha podido ser más llamativa, ya que al ver a las cámaras no ha dudado en huir a la carera con el casco de la moto puesto, evitando confirmar o desmentir si está ilusionado con Vicky. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!